Honda оголосила про відкликання 1,3 мільйона автомобілів через непрацюючі камери. Кампанія торкнулася трьох моделей різних років випуску.

Через несправний роз'єм кабелю зв'язку зображення з камери може не передаватися на дисплей, що негативно впливає на безпеку, пише Reuters з посиланням на Національне управління безпеки дорожнього руху США (NHTSA). Переважна більшість проблемних автомобілів була продана в Штатах: там у сервісні центри Honda запрошують 1,2 мільйона власників.

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Близько 88 тисяч машин із проблемними камерами заднього виду відремонтують у Канаді та ще 16 тисяч – у Мексиці. Йдеться про мінівени Honda Odyssey 2018-2023 років випуску, кросоверів Pilot 2019-2022 років та Passport 2019-2023 року. У сервісних центрах дилери замінять джгут дротів, що з'єднує камеру з салонним дисплеєм, і забезпечать правильне підключення.

Позаторік японська марка продовжила гарантійний термін машин з таким дефектом. З травня 2017 року, як заявляла сама Honda, вона отримала майже 274 тисяч гарантійних претензій від власників, які скаржилися на непрацюючі камери. При цьому повідомлень про смерті чи травми не було.

У листопаді 2022 року власники пікапів Honda Ridgeline скаргами домоглися оголошення відкликання через цю проблему. Тоді Honda погодилася відремонтувати 117445 пікапів, випущених у період з 29 жовтня 2015 року по 1 червня 2019 року. Справа, однак, була не в роз'ємі, а в тому, що дроти з часом перетиралися і могли обірватися.