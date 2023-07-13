U-Treasure Of Japan пропонує індивідуальні обручки під брендом Honda за 943 долари. На виготовлене із платини кільце може бути нанесено до восьми символів та один з 12 логотипів Honda.

Крім мотоциклів і автомобілів, Honda виробляє різноманітні всюдиходи та силову техніку. Його продукція високо цінується та підтримується лояльною базою клієнтів, яка включає спільноту людей з татуюваннями логотипу Honda. Однак якщо у вас є огида до нанесення чорнила або ви просто хочете чогось більш витонченого, японський U-Treasure має саме те, що потрібно у вигляді обручки Honda.

Читайте також: Honda відкликає 1,3 мільйона автомобілів

Це як раз те, щоб продемонструвати свою прихильність своїй половинці та улюбленому авто. Виготовлений із платини, того самого матеріалу, який використовується в каталітичних нейтралізаторах, сприймайте його як каталізатор пристрасті, розділеної з вашим дорогим коханим і всім, що стосується Honda.

Кільця мають просту окрему стрічку з одним із 12 малюнків, вигравіруваних усередині. Варіанти включають кілька логотипів Honda і H, один для Honda Prelude, Beat, логотип DOHC VTEC і один для Civic Type R і Acura Integra Type R.

Хоча кільця не виготовляються Honda, вони офіційно ліцензовані компанією. Лише це повинно змусити ваше серце прискорюватися, як Acura NSX, що наближається до фінішу. Ціни починаються від 132 000 ієн або від 943,65 доларів за поточним обмінним курсом. На веб-сайті не згадується, чи доступні плани оплати, однак там зазначено, що доставка займає шість тижнів, а це означає, що вам потрібно буде спланувати заздалегідь, якщо ви захочете замовити набір.

Honda не перший автовиробник, який ліцензує свою назву на ювелірний виріб. Нещодавно Aston Martin співпрацював із Girard-Perregaux над годинником Laureato Green Ceramic, а Land Rover об’єднався з Bramford для випуску годинника з обмеженою серією.