Японський виробник розпочне серпень з презентації нового байка, який буде випускати на своєму дочірньому заводі в Індії.

Покажуть новачка 2 серпня. Попередній продаж на індійському ринку розпочнеться в найближчі тижні, але поставки слід чекати не раніше листопада-грудня. Про терміни експортного відвантаження на світові ринки поки не повідомляється, вони будуть значно пізніше.

І хоча характеристики не озвучені, очікується прихід байка в сегменті 150-180 "кубиків". У цій розмірній групі Honda має моделі Unicorn 160 з двигуном на 162,7 куб. см і Hornet 2.0 на 184,4 куб. см. Майбутній байк матиме один із цих двигунів.

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Нагадаємо, мотор об'ємом 162,7 куб. см, на якому працює Honda Unicorn 160, є одноциліндровим агрегатом з повітряним охолодженням. Він здатний розвивати максимальну потужність 12,73 к.с. та крутний момент 14 Нм. Двигун об'ємом 184,4 куб. см в Hornet 2.0 також одноциліндровий з повітряним охолодженням і може розвивати 17,03 к.с. з крутним піковим моментом 16,1 Нм.

Нова модель може стати проміжною між Unicorn 160 і Hornet 2.0, що випускаються в діапазоні 160-180 "кубиків". Колаж Авто24

З'явилися інформація, що Honda представить новий мотоцикл SP160 на базі Unicorn, оскільки 160-й наймасовіший серед існуючих мотоциклів японського бренду у цьому класі й залишається у попиті найбільш рейтинговим.

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Імовірно, що майбутня серія SP160 буде оснащена великим паливним баком, цифровою панеллю приладів і повністю світлодіодною фарою. Переднє дискове гальмо отримає одноканальну АБС і підвіску з моноамортизатором позаду, що забезпечить кращу керованість та стійкість.