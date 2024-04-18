09:20, 18 апреля 0

Отечественный броневик Inguar-3 - это заявка не только на новое слово в украинской, но и в мировой школе конструирования машин для силовых операций.

Правда, это лишь предсерийный прототип. Создали его в компании “Inguar Defence", в составе которой – вчерашние студенты КПИ. Они хотя и молодые, но в транспортной тематике не новички, начинали с автомобильного спорта в студенческой команде института Formula Student КПИ.

Война отрезала ребят от участия в международной "Формуле-1" студенческого формата, заставила сосредоточиться на более важном – взялись ремонтировать технику для наших армейцев.

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Делали это настолько умело и профессионально, что канадский производитель бронетехники Roshel доверил "Inguar Defence" осуществлять гарантийное сопровождение и обслуживание отправленной в Украину бронетехники Roshel Senator. У уважаемого мирового бренда Roshel Defence Solutions требования к сервису и гарантийным обязательствам очень высокие. Ни одна компания, как признаются ребята, ничего подобного в Украине не делает.

Об этом всем и многом другом разработчики Inguar-3 рассказали ведущему Сергею Волощенко. Он не только встретился с командой молодых украинских инженеров, средний возраст которых 23 года, но и провел совместный тест-драйв бронемашины в сложных рельефных условиях.

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Сначала было название

Если говорить о том, почему в названии машины тройка (Inguar-3), то это из-за бронирования машины по стандартам STANAG 4569 третьего уровня.

Он предусматривает баллистическую защиту от бронебойных пуль (сердечник WC) 7,62×51 мм с расстояния 30 метров на скорости 930 м/с, противоосколочную защиту 155 мм снарядов, а также подрыв на мине с тротиловым эквивалентом 8 кг.

Слева направо: руководитель проекта Артем Ющук с конструкторами Даниилом Ващуком и Михаилом Ковалевым. Фото: Inguar Defence

Уровень подрыва мины 3a под колесом и 3b под днищем также выдержит. Здесь использовали бронесталь Armox от международного сталелитейного гиганта SSAB. Толщина брони 8 мм непосредственно на корпусе усиливается дополнительной алюминиевой защитой в 16 мм толщины, в результате чего поглощается скорость и энергия пуль или обломков. Из-за такого наслоения на самой броне уже нет таких деформаций, которые бы возникали при прямом попадании в сталь.

Не конкуренты, а союзники

Разработчики Inguar-3 не считают свой автомобиль конкурентом украинских или зарубежных бронемашин, уже поставляемых в боевые подразделения Сил обороны. Тот же универсальный тактический бронированный колесный автомобиль "Новатор" украинского производства или Roshel Senator канадской компании Roshel Defense Solutions находятся в легкой размерной группе броневиков, построенных на шасси Ford F-550.

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Это добротные машины на адаптированной колесной базе, которые в первоначальном виде разработаны под гражданский автомобиль. Их просто адаптировали к технике военного назначения, вес которых не превышает 8,7 т.

А Inguar и по габаритам больше, и по массе тяжелее. Без вооружения весит 12,5 т. Для его строительства разработали собственную колесную базу, поскольку гражданские версии шасси Dodge или Ford не вписывались в эти весовые параметры.

Сергей Волощенко: появление нового украинского производителя бронетехники стало логичным, поскольку таких машин нам нужно много. Скриншот: Авто24

Так что речь о конкуренции не идет: у Украины одна цель – победить в этой войне. "Inguar Defence" не конкурирует ни с "Украинской бронетехникой", ни с "Практикой", ни с другими, кто выпускает бронемашины. Во-первых, это разные классы техники, у упомянутых компаний намного легче машины. Во-вторых, на каких-то операциях те броневики лучше, а на каких-то определенных задачах больше подойдет Inguar.

Моторная простота, мощь и неприхотливость

Пришлось сделать свое шасси. Сами разработали и изготовили раму, подобрали и удачно интегрировали в ходовую базу силовой агрегат. Дизельный двигатель Deutz совместили с автоматической коробкой передач Allison трехтысячной серии.

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Кстати, взяли простой и неприхотливый к качеству солярки 7,2-литровый тракторно-комбайновый мотор Deutz экологического формата Евро-2. Он выдает 356 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. От такого крутящего момента идет колоссальная тяга. Это уже не столько автомобиль, сколько мощная сельхозтехника, где не так важны обороты, как важна тяга самых низов.

Если это не танк, то самый настоящий трактор с 45-сантиметровым клиренсом. Имея пять топливных баков на 280 л дизеля, машина получила запаса хода примерно 700 км. Кстати, пять разделенных перегородками топливных резервуаров для дизеля – решение оправдано, поскольку в случае повреждения одного или двух баков часть горючего останется и это позволит продолжить движение.

На рваных колесах также поедет

Централизованная система подкачки шин позволяет регулировать давление в колесах даже в транспортном режиме прямо из кабины. Все зависит от условий поверхности – песок, снег, брусчатка, грязь. Кроме этого, в колесах есть вставки Run Flat. Эта колесная технология позволяет двигаться и самостоятельно нести на себе вес автомобиля даже после полной потери давления воздуха.

Артем Ющук: гражданское шасси под такой бронеавтомобиль даже не пробовали брать, разрабатывали собственную ходовую базу. Скриншот: Авто24

Усиленные покрышки, как правило, имеют в боковых частях несколько слоев вставленной резины с жаропрочным кордом, которые при полной потере давления, не дают боковинам шины складываться или деформироваться.

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Благодаря системе Run Flat бронеавтомобиль будет мчаться со скоростью под 60 км/ч. Далеко не уедет, но 70-80 километров пройдет гарантированно даже в тяжелых условиях, не говоря о дороге с твердым покрытием, где пробег будет длиннее.

С интеллектуальным приложением

Машину сделано так, чтобы она могла подсказывать водителю некоторые важные нарративы по техническим особенностям мотора, трансмиссии и режимов хода. Определенные подсказки выводятся на центральный монитор.

Если, скажем, включена передняя блокировка редуктора, который не должен работать на большой скорости, потому что выйдет из строя, то при подходе стрелки спидометра к отметке 20 км/ч бортовой компьютер выведет на дисплей сообщение с подсказкой выключить редуктор.

Салон хотя и спартанский по дизайну, но комфортный и эргономичный, как и положено современным военным машинам. Скриншот: Авто24

В машине установлена автоматическая двукратная система пожаротушения с оптическими датчиками возле блока управления системой пожаротушения. Там есть также блок управления системой фильтрации от химических заражений.

Дополнительный автономный отопитель для зимы и автономный кондиционер добавят комфорта. Вместо зеркал стоят камеры слева и справа, также кормовая камера, которую еще называют парковочной, но у военных она не столько парковочная, сколько обзорная заднего пространства.

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Для работы в ночное время без световых приборов водителю поможет дисплей от камеры. Кресла в кабине имеют пятиточечные ремни безопасности. Здесь есть еще один интересный элемент комфорта. В салоне капсулы продольные кресла немного смещены относительно противоположного. Это чтобы пассажиры не упирались коленями друг в друга. В общем там может поместиться до 10 человек.

Стоимость прототипа – это еще не ценник

Прототип обошелся где-то в 700 000 долларов. Сами разработчики говорят, что не стоит сравнивать это со стоимостью серийного образца, который будет значительно дешевле. Это общая практика, присущая всем производителям: прототип всегда в разы иногда в десятки раз будет дороже.

Если говорить о серийной стоимости машины, то ориентировочная цена будет в пределах 16 млн грн, но все зависит от комплектации и от модификации. Это может быть платформа 4х4 или 6х6 с открытым кузовом типа пикап или с бронекапсулой.

Главное, чтобы машина инженеров новой генерации успешно прошла процедуру сертификации, все уровни согласований и как можно быстрее попала в войска. Как рассказывает руководитель молодой команды разработчиков и инженеров-исполнителей Артем Ющук, сделана "с нуля" машина Inguar-3 пройдет испытания и сертификацию по стандартам НАТО.