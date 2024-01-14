Первая версия бронированного автомобиля "Новатор" на базе Ford F-серии была пикапом, поэтому в салоне помещалось всего пять бойцов. Второе поколение можно назвать пассажирским – в нем безопасно могут передвигаться под вражескими пулями уже десять человек. Чем еще отличается обновленный "Новатор" – в тест-драйве от Сергея Волощенко.

Автомобили “Новатор” уже хорошо известны в боевых подразделениях ВСУ, Нацгвардии, Пограничной службы и других Сил обороны, ведь украинский производитель на начало войны изготавливал пятиместный броневик-пикап на шасси Ford серии F. Находясь в постоянном контакте с военными, разработчики по подсказкам армейских водителей и механиков постоянно что-то совершенствовали.

За прошлый год "Новатор" обновляли дважды. В июле "Украинская бронетехника" на международной выставке International Defence Industry Fair (IDEF 2023) в Стамбуле показала свой бронеавтомобиль, который может взять на борт уже девять бойцов с полным снаряжением.

Предыдущая версия имела пятиместный салон и тентовый крытый кузов пикапа. Кроме большей вместимости десантного отсека, обновленный броневик адаптировали под использование на крыше управляемых боевых модулей и систем ПВО с дистанционным управлением.

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Совершенству нет предела

Десятиместная бронированная машины "Новатор-2" имеет ту же платформу Ford F-550, что и в предыдущих поколениях.

Защита машины показала себя неплохо, ведь бронированная капсула спасала экипаж и десант не только от пуль стрелкового оружия, в т.ч. крупнокалиберного, но при наезде на противопехотные и противотанковые мины. V-образное дно модуля под полом с дополнительной защитой гасит энергию взрыва и реально защищает людей внутри от осколков.

Бронекапсула такого исполнения прошла испытания в предыдущих версиях, ее только немного удлинили. Это позволило выполнить пожелания военных, которые просили увеличить количество мест внутри. Сделали это без ущерба основным характеристикам машины.

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Вторая версия "Новатора" берет на борт десять защитников в полной амуниции. Здесь использована посадка по формуле 2+2+3+3. Два передних ряда сделаны в классическом стиле поперек салона "лицом вперед", а две линейки сидений "трио" размещены вдоль бортов. Посередине можно разместить ящики с БК, а при необходимости – еще и сидящих в рядок друг за другом "спиной вперед" 3-4 бойцов или поставить носилки с раненым.

Рост вместительности достигнут не столько путем увеличения габаритной длины машины и бронекапсулы в частности, сколько благодаря пересмотру эргономики самого салона. При длине 6,5 м предыдущей версии в новой модификации прибавилось всего 10 см.

Для "Новатора-2" взяли ту же платформу, что и для бронеавтомобилей первой генерации 2018 года. Скриншот: Авто24

Кроме этого капсула получила по два дополнительных окна с каждого борта. Там также поставлено бронированное стекло толщиной 5 см. Это как раз то место, где у пикапа был кузов. Его просто зашили броней. Если точнее, то его совместили с салоном кабины, свели все в сплошной бронированный модуль с капсулой внутри.

Естественно, масса возросла. К 8 т далось еще почти 2 т и общий вес составляет почти 10 т, если точнее, то 9 960 кг. Здесь стоит дополнить, что масса зависит еще и от установленной на крыше поворотной платформы боевого модуля под пулеметы калибра 12,7 мм различных производителей – ДШК, НСВТ, Browning и др.

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Не исключено, что производитель поставит на крышу еще купольную систему радиоэлектронной борьбы. Такое пожелание поступило от армейцев. Грузоподъемность позволяет сделать еще и такую новацию, поскольку она выросла с 1845 до 3340 кг.



Мышцы броневика пришлось подкачать

Рост массы из-за дополнительного бронирования шасси, новых четырех окон с бронестеклом, увеличения мест посадки личного состава и обновленного стрелкового модуля сверху потребовал коренных изменений ходовой базы Ford F-550. Здесь сделано многое.

Во-первых, пришлось усилить задний мост, сделать его более жестким. Во-вторых, усилили заднюю подвеску. От пикапа оставили рессоры, но установили две пары мощных амортизаторов, добавили по пневмобаллону на каждую сторону.

Такое дополнение способствовало грузоподъемности, сделало ход мягче. Кроме этого в новой модификации появилась возможность "в зависимости от нагрузки регулировать саму подвеску и регулировать также высоту клиренса".

Крепкий по телосложению, мягкий по ходу и надежный в защите людей внутри – это все тот же "Новатор", но уже десятиместный. Скриншот: Авто24

И хотя основной рост нагрузки ложится на задние колеса, передний мост также частично берет на себя дополнительный вес и его немного усилили.

А вот двигатель оставили тот же, что был в пятиместном бронированном пикапе. Для Ford F-550 здесь классика в виде V8 объемом 6,7 л и мощностью под 300 л.с. Конечно, можно было бы поставить и 400-сильный двигатель, но трех сотен "лошадок" вполне достаточно для 10-тонной машины.

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Указанный двигатель хорошо тянет по грязи, пашне, снежным переметам и бездорожью. Он делает машину довольно быстрой на дороге с твердым покрытием – сотню держит запросто.

Благодаря удачно подобранным шинам 20-го размера бронеавтомобиль способен проехать на пораженных пулями и кусками мин колесах еще три-четыре десятка километров с максимальной скоростью до 20 км/ч. Конечно, шина будет разорвана, но жизнь людей сохранится. Это во фронтовых условиях чрезвычайно важно.