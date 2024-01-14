Перша версія броньованого автомобіля "Новатор" на базі Ford F-серії була пікапом, тож в салоні поміщалось всього п'ять бійців. Друге покоління можна назвати пасажирським – у ньому безпечно можуть пересуватися під ворожими кулями уже десять осіб. Чим ще відрізняється оновлений "Новатор" – у тест-драйві від Сергія Волощенка.

Автомобілі "Новатор" вже добре знані у бойових підрозділах ЗСУ, Нацгвардії, Прикордонної служби та інших Сил оборони, адже український виробник на початок війни виготовляв п’ятимісний броньовик-пікап на шасі Ford серії F. Перебуваючи у постійному контакті з військовими, розробники за підказками армійських водіїв та механіків постійно щось удосконалювали.

За минулий рік "Новатор" оновлювали двічі. В липні "Українська бронетехніка" на міжнародній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023) у Стамбулі показала свій бронеавтомобіль, який може взяти на борт уже дев'ять бійців з повним спорядженням.

Попередня версія мала п’ятимісний салон і тентовий критий кузов пікапа. Окрім більшої місткості десантного відсіку, оновлений броньовик адаптували під використання на даху керованих бойових модулів та систем ППО з дистанційним керуванням.

Читайте також Бронеавтомобіль "Новатор" допоможе при розмінуванні



Удосконалення меж немає

Десятимісна броньована машини "Новатор-2" має ту ж платформу Ford F-550, що й у попередніх генераціях.

Захист машини показав себе непогано, адже броньована капсула рятувала екіпаж та десант не тільки від куль стрілецької зброї, у т.ч. великокаліберної, але при наїзді на протипіхотні і протитанкові міни. V-подібне дно модуля під підлогою з додатковим захистом гасить енергію вибуху й реально захищає людей всередині від уламків.

Бронекапсула такого виконання пройшла випробовування в попередніх версіях, її тільки трішки видовжили. Це дозволило виконати побажання військових, які просили збільшити кількість місць всередині. Зробили це без шкоди основним характеристикам машини.

Читайте також Бронеавтомобіль "Новатор" наїхав на протитанкову міну: що з екіпажем?

Друга версія “Новатора” бере на борт десятьох захисників у повній амуніції. Тут використано посадку за формулою 2+2+3+3. Два передні ряди зроблено у класичному стилі поперек салону "обличчям вперед", а дві лінійки сидінь "тріо" розміщено повздовж бортів. Посередині можна розмістити ящики з БК, а при потребі – ще й сидячих в рядочок один за одним "спиною вперед" 3-4 бійців або ж поставити ноші з пораненим.

Зростання місткості досягнуто не стільки шляхом збільшення габаритної довжини машини і бронекапсули зокрема, скільки завдяки перегляду ергономіки самого салону. При довжині 6,5 м попередньої версії у новій модифікації додалося всього 10 см.

Для "Новатора-2" взяли ту саму платформу, що і для бронеавтомобілів першої генерації 2018 року. Скриншот: Авто24

Окрім цього капсула отримала по два додаткові вікна з кожного борту. Там також поставлено броньоване скло завтовшки 5 см. Це якраз те місце, де у пікапа був кузов. Його просто зашили бронею. Якщо точніше, то його поєднали з салоном кабіни, звели все в суцільний броньований модуль з капсулою всередині.

Звісно, маса зросла. До 8 т далося ще майже 2 т і загальна вага становить майже 10 т, якщо точніше, то 9 960 кг. Тут варто доповнити, що маса залежить ще й від встановленої на даху поворотної платформи бойового модуля під кулемети калібру 12,7 мм різних виробників – ДШК, НСВТ, Browning та ін.

Читайте також Тест-драйв легкого бронеавтомобіля "Новатор"

Не виключено, що виробник поставить на дах ще купольну систему радіоелектронної боротьби. Таке побажання надійшло від армійців. Вантажність дозволяє зробити ще й таку новацію, оскільки вона зросла з 1845 до 3340 кг.



М’язи броньовика довелося підкачати

Зростання маси через додаткове бронювання шасі, нові чотири віконниці з бронесклом, збільшення місць посадки особового складу та оновлений стрілецький модуль зверху потребувало корінних змін ходової бази Ford F-550. Тут зроблено багато.

По-перше, довелося підсилити задній міст, зробити його більш жорстким. По-друге, підсилили задню підвіску. Від пікапа залишили ресори, але встановили дві пари потужних амортизаторів, додали по пневмобалону на кожен бік.

Таке доповнення сприяло вантажності, зробило хід м’якшим. Окрім цього у новій модифікації з’явилася можливість "в залежності від навантаження регулювати саму підвіску і регулювати також висоту кліренсу".

Кремезний за статурою, м'який по ходу і надійний у захисті людей всередині – це все той же “Новатор”, але вже десятимісний. Скриншот: Авто24

І хоча основне зростання навантаження лягає на задні колеса, передній міст також частково бере на себе додаткову вагу і його трохи підсилили.

А ось двигун лишили той самий, що був у п’ятимісному броньованому пікапі. Для Ford F-550 тут класика у вигляді V8 об'ємом 6,7 л та потужністю під 300 к.с. Звісно, можна було б поставити й 400-сильний двигун, але трьох сотень "конячок" цілком достатньо для 10-тонної машини.

Читайте також Як витримує обстріл український бронеавтомобіль "Новатор"

Зазначений двигун добре тягне по багнюці, ріллі, снігових переметах і бездоріжжю. Він робить машину доволі прудкою на дорозі з твердим покриттям – сотню тримає запросто.

Завдяки вдало підібраним шинам 20-го розміру бронеавтомобіль спроможний проїхати на вражених кулями та шматками мін колесах ще три-чотири десятки кілометрів з максимальною швидкістю до 20 км/год. Звісно, шина буде пошматована, але життя людей вбережеться. Це у фронтових умовах надзвичайно важливо.