Український бронеавтомобіль "Новатор" у Стамбулі викликав інтерес потенційних покупців - він може взяти на борт уже дев'ять бійців з повним спорядженням.

На міжнародній виставці International Defence Industry Fair (IDEF 2023), що завершує роботу в Туреччині, серйозним гравцем на ринку озброень показав себе вітчизняний виробник сучасної військової техніки "Українська бронетехніка": відвідувачів на нашому стенді було не менше, ніж у провідних світових виробників .

Підприємство показало на виставці макет нового дев’ятимісного спеціалізованого броньованого автомобіля (СБА) "Новатор". Раніше у легкого броньовика був п’ятимісний салон та критий кузов, як у пікапа.

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І хоча на виставці наш виробник показував лише макети машин, інтерес до української техніки не згас. Фото: "Українська бронетехніка"

Окрім того, що у новій модифікації автомобіль бере на борт більше людей, він ще й адаптований під розміщення зверху керованих бойових модулів та систем ППО з дистанційним керуванням.

Як і в попередніх версіях машини, у новому «Новаторі» використано модульну схему. Це дозволяє за короткий проміжок часу змінювати призначення автомобіля та використовувати різноманітні варіанти корисного навантаження.

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Це вже друга міжнародна виставка виробника за півроку. У лютому "Українська бронетехніка" відпрацювала виставку зброї та військової техніки IDEX-2023 в Абу-Дабі (ОАЕ). Там компанія представила бронеавтомобіль «Новатор» та 120-мм мобільний мінометний комплекс «Смерека».

Як і в Стамбулі, гості з усього світу цікавилися українською технікою ще й тому, що вона пройшла випробовування у горнилі реальних бойових умов: партнери розпитували не лише технічні характеристики продукції, а й про те, як ця техніка показує себе на полі бою.

Броньований автомобіль "Новатор" – українська розробка. Фото: "Українська бронетехніка"

Виставки в Об’єднаних Арабських Еміратах і Туреччині показали, що після закінчення війни Україна має дуже великі шанси для зміцнення своїх позицій з-поміж світових продавців зброї і може стати провідним гравцем не лише в Африці та в регіоні Перської затоки, а й на більш потужних ринках озброєння та військової техніки, у т.ч. в кооперації з провідними світовими виробниками.