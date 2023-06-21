У Португалії оголосили про передачу Україні нової партії бронетранспортерів M113, причіпних гаубиць калібру 105 мм та багато боєприпасів.

Новий пакет військового обладнання для України включає 14 бронетранспортерів М113, батарею 105-мм гаубиць (ймовірно М101А1), а також до 180 тонн боєприпасів і 5 броньованих машин медичної допомоги. Все це буде в Україні впродовж кількох тижнів, повідомили у міністерстві оборони Португальської Республіки.

До речі Україна отримає додаткові БТРи Bradley та Stryker

Оголошення про намір передати цю техніки від португальського уряду прозвучало у квітні. Загалом ця невелика країна передала Україні 45 машин сімейства М113. Окрім того, під час енергетичної кризи Україна отримала вісім електрогенераторів великої потужності, три танки Leopard 2A6.

Також нещодавно стало відомо, що Україна в рамках міжнародної військової допомоги отримає, португальські безпілотники Tekever AR3.