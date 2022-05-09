Йдеться про 15 одиниць техніки, що становить близько 10% наявних БТР у країні.

Про це журналістам стало відомо з джерел з Міністерства оборони Португалії, пише видання Nascer do SOL.

Бронетранспортери M113 уряд Португалії погодився передати Україні після звернення президента Зеленського та погодження у Вашингтоні.

До речі раніше БТРи М113 нам передали з Америки

Це не нова техніка, їх близько 30 років, весь час вони були на озброєнні у армії Португалії, тож перебувають в робочому стані. До передачі Дане озброєння Португалія отримала після 1989 року, коли США зменшили свою присутність на території Європейського союзу. Всього в країні було 104 бронетранспортерів M113A2 з Нідерландів та 50 M113A1 – з Німеччини. Тож військова допомога Україні – це 10% парку M113 Португалії.

Разом з БТР M114 уряд Португалії направить в Україну 5 гаубиць калібром 115 мм, засоби зв’язку та інші види легкої зброї.