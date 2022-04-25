Національна гвардія Західної Вірджинії направить Україні бронетранспортери.

Про передачу бронетехніки заявив губернатор штату Західна Вірджинія Джим Джастіс, пише “Голос Америки”.

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Згідно з офіційною інформацією, штат Західна Вірджинія відправить в Україну на запит Міністерства оборони України бронетранспортери M113 у кількості, яка “не розголошується”.

Ця бронетехніка використовується для переміщення солдатів, забезпечуючи їх захист від вогню зі стрілецької зброї. “Приєднуючись до інших штатів, ми сподіваємось і молимося, щоб це дало українським збройним силам значний імпульс для захисту своєї батьківщини від агресії”, – йдеться у заяві.

Легкий універсальний плаваючий транспортер М113, створений у 1960-х роках для потреб армії Сполучених Штатів Америки. Його екіпаж складається із двох осіб, він здатний перевозити десантне відділення чисельністю до 11 осіб, а також служити основою для кількох десятків спеціалізованих машин.

У початковій комплектації був озброєний 12,7-міліметровим кулеметом та оснащений бензиновим двигуном. Згодом був декілька разім модернізований. Бронетранспортер перебуває на озброєнні армій кількох десятків країн світу, вироблявся як у США, так і за ліцензією в інших країнах. Корпус М113 зварений із алюмінієвих броньових плит.