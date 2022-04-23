Т-72, які Україні передають з країн колишнього соцтабору – це найбільш розповсюджений танк у світі, добре знайомий вітчизняним військовим.

В Україну прибули кілька десятків танків Т-72 з країн колишнього соцтабору, які були там на озброєнні або на зберіганні. Розглянемо їх характеристики та модифікації.

Т-72 – найбільш розповсюджені у світі танки. Їх виробляли у Росії, Україні, Чехії, Індії та ще багатьох країнах світу.

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Загальний тираж цих танків по всьому світу – близько 30 тисяч одиниць. Ці бойові машини мають безліч модифікацій, вони є основою для різноманітних самохідних установок.

Пострадянські країни в основному передали Україні старі Т-72 радянських часів, які перебували в резервах. Але вони вироблялись не в Радянському Союзі, тому мають певні відмінності. Наприклад, модифіковані Т-72М робили за ліцензією з 1977 по 1991 рік на заводі ZTS в словацькому Мартині. Це так званий експортний варіант радянського танка, з покращеною комплектацією боєприпасів та комплексним захистом екіпажу. Втім, вони не мають динамічного захисту, сучасних систем прицілювання та наведення.



Танки Т-72 їдуть в Україну. Фото OSINTdefender

В залежності від року та країни виготовлення танк Т-72 міг комплектуватись двигуном потужністю 780/840 к.с., а згодом 1000 та 1200 к.с. Це багатопаливний двигун, який може споживати як дизпальне, так і низькооктановий бензин чи солярку. Витрата пального складає від 240 л на 100 км по рівній дорозі до 260 л на 100 км по бездоріжжю. Танк має кілька баків внутрішні на 705 л та зовнішні на 500 л. З таким запасом пального танк може проїхати всього 400-500 км.

В Україні танків Т-72 на початок російської агресії було близько двохсот, ще близько півтисячі – на зберіганні, кілька десятків були модернізовані згідно з сучасними військовими стандартами.

Російська армія під час вторгнення в Україну також масово використовує Т-72, як у сучасній версії, так і радянські. Близько трьох сотень з них вже утилізовано, багато взято в трофей.

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Ціна нового танка Т-72, за різними оцінками, становить 3-4 млн доларів (в залежності від комплектації). натомість старий радянський Т-72 може коштувати від півмільйона доларів.

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