Т-72, которые Украине передают из стран бывшего соцлагеря – это наиболее распространенный танк в мире, хорошо знакомый отечественным военным.

В Украину прибыли несколько десятков танков Т-72 из стран бывшего соцлагеря, которые были там на вооружении или на хранении. Рассмотрим их характеристики и модификации.

Т-72 – наиболее распространенные в мире танки. Их производили в России, Украине, Чехии, Индии и еще многих странах мира.

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Общий тираж этих танков по всему миру – около 30 тысяч единиц. Эти боевые машины имеют множество модификаций, они являются основой для разнообразных самоходных установок.

Постсоветские страны в основном передали Украине старые Т-72 советских времен, которые находились в резервах. Но они производились не в Советском Союзе, поэтому имеют определенные отличия. Например, модифицированные Т-72М делали по лицензии с 1977 по 1991 год на заводе ZTS в словацком Мартине. Это так называемый экспортный вариант советского танка, с улучшенной комплектацией боеприпасов и комплексной защитой экипажа. Впрочем, они не имеют динамической защиты, современных систем прицеливания и наведения.



Танки Т-72 едут в Украину / Фото OSINTdefender

В зависимости от года и страны изготовления танк Т-72 мог комплектоваться двигателем мощностью 780/840 л.с., а впоследствии 1000 и 1200 л.с. Это многотопливный двигатель, который может потреблять как дизтопливо, так и низкооктановый бензин или солярку. Расход топлива составляет от 240 л на 100 км по ровной дороге до 260 л на 100 км по бездорожью. Танк имеет несколько баков – внутренние на 705 л и внешние на 500 л. С таким запасом горючего танк может проехать всего 400 – 500 км.

В Украине танков Т-72 в начале российской агрессии было около двухсот, еще около полутысячи – на хранении, несколько десятков были модернизированы в соответствии с современными военными стандартами.

Российская армия во время вторжения в Украину также массово использует Т-72, как в современной версии, так и советские. Около трех сотен из них уже утилизировано, много взято в трофей.

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Цена нового танка Т-72, по разным оценкам, составляет 3 – 4 млн долларов (в зависимости от комплектации). В то же время старый советский Т-72 может стоить от полумиллиона долларов.

Важно! Вооруженные Силы Украины дают отпор врагу. Мы – под надежной защитой наших военных. А международные партнеры поддерживают Украину и накладывают санкции на Россию.