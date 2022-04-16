Угадайте, сколько из них русских?

Российское вторжение в Украину снова вернуло устаревшую методику войны – а именно с использованием танков. В конце февраля по команде президента России Владимира Путина более 1000 танков приняли участие во вторжении на независимое государство. Результатом стали шесть недель напряженной, тяжелой войны, масштабов которой не было в Европе со времен Второй мировой войны, когда танки воюют с обеих сторон.

Также интересно сколько и каких танков потеряли россияне.

Всего в армиях мира имеется 73 000 танков всех типов. Танковая война очень конкурентна, и плохие танки быстро уничтожаются во время войны. Многие из «худших» танков плохо спроектированы или построены, их недостатки скрывались десятилетиями, прежде чем наконец-то были обнаружены в реальном бою. Рейтинг создан изданием "Популярная механика" на основе танков, которые находятся на вооружении разных стран мира.

Т-34/85 (Северная Корея)

Одним из наиболее знаковых танков Второй мировой войны был советский средний танк Т-34, разработанный в конце второй мировой войны в СССР. К тому времени он был передовым – имел мощную 76,2-миллиметровую главную пушку, хорошую броневую защиту и неплохую мобильность по пересеченной местности.

Почти 80 лет спустя резервные силы Северокорейской народной армии все еще используют танки Т-34/85. Они были капитально отремонтированы и оснащены новой ходовой частью и броней. Имеются такие раритеты и на вооружении армии РФ. Несмотря на эти скромные улучшения, срок службы Т-34/85 в матче против южнокорейских танков К-2 и американских танков M1A2 измерялся в секундах, в зависимости от того, сколько времени понадобилось противникам, чтобы зарядить свою пушку.

Кстати какую трофейную технику захватили ВСУ

Arjun (Индия)

Первый индийский танк Arjun разрабатывали едва ли не дольше всего в истории среди аналогичной техники. Предполагалось, что танк Arjun будет введен на вооружение в 1985 году, однако это произошло только в 2009 году.

В процессе наработки вес "Арджуна" вырос с 40 тонн до 62 тонн, что сделало его одним из самых вялых танков на современном поле боя. Еще один недостаток – слабая надежность танка.

Т-72 (Россия)

В конце 1960-х годов Советский Союз стремился разработать танк, который во всех отношениях превосходил существующие танки НАТО. В результате создан Т-72 со 125-миллиметровой главной пушкой, неплохой бронированной защитой, низким профилем и высокой скоростью. Советские заводы и лицензиаты выпустили 17 700 таких танков, поэтому он стал одним из самых распространенных в мире. Эти танки и сейчас служат в русской армии как главные боевые танки Т-72Б и Т-72Б3.

Вместе с тем Т-72 испытывает серьезные проблемы. Основная пушка посредственна по современным меркам, а танк страдает от недостатка современных боеприпасов. Главное орудие нельзя поднять, чтобы поразить врагов в многоэтажных домах. Даже сегодня у большинства танков Т-72 российской армии отсутствуют системы ночного видения третьего поколения.

Также интересно ВСУ может получить 50 немецких танков Leopard 1

Пожалуй, самая большая проблема состоит в том, что танк сохраняет основные боеприпасы пушки в кабине среди экипажа. Если боезаряд проникает в кабину, боезаряд детонирует, убивая экипаж, прежде чем они могут скрыться.

Вторжение в Украину в 2022 году показало, что Россия потеряла 471 танк всего за шесть недель, в том числе 264 Т-72. Фото Т-72 без башни, которая выбиты из корпуса взрывами боеприпасов, является обычным зрелищем. Такие проблемы им приносило использование противотанкового оружия NLAW и Javelin.

Т-80 (Россия)

Т-80 является еще одним пережитком русского Союза. В нем используется бензиновый турбинный двигатель вместо дизельного, как у остальных танков. Это делает Т-80 более динамичным на поле боя и более выносливым при низких температурах, чем танк с дизельным двигателем.

Несмотря на эти преимущества, Т-80 менее надежен, чем Т-72. Он также потребляет больше топлива и заставляет российскую армию поддерживать два вида топлива – бензин и дизельное топливо.

Возможно, из-за этих проблем из 57 танков Т-80У, потерянных российской армией в Украине, было уничтожено только 15. Остальные 42 танка были оставлены или захвачены, что свидетельствует о том, что у транспортных средств закончилось топливо или возникли механические проблемы. Из 21 немного улучшенного танка Т-80БВМ только шесть были уничтожены, а остальные 15 были оставлены или захвачены.

Tiam (Иран)

За последние четыре десятилетия Исламская Республика Иран разработала несколько танков. Наиболее сомнительным из этих танков является танк Tiam ("Глаза"). Он разработан на основе американского танка M47 Patton 1950-х годов. Последний в большом количестве поставлялся в армию Ирана, но волны международных эмбарго на поставки оружия, не позволили ему получить современные танковые силы. Как следствие, "новые" танки Ирана, как правило, производны от старых танков.

Тиам использует корпус M47 Patton в паре с 750-сильными дизельными двигателями Continental. Другими словами, во многих случаях двигателям почти 50 лет. Танк использует башню китайского танка Type-59, который почти такой же старый. Несмотря на усовершенствование, броня Тиама не сможет сравниться с высокоскоростными противотанковыми снарядами современных западных танков, включая американские M1 Abrams и германские Leopard 2.