Кроме танков ВСУ у рашистов отжимают системы залпового огня и ПВО, самоходные радиолокационные станции и другие штабные средства связи. Их используют против бывших владельцев.

Российская военная техника постоянно пополняет арсенал ВСУ. Ее отбивают в боях или забирают после бегства вражеской армии, как это произошло на севере страны. Среди разнообразия боевых машин пехоты, "Камазов", "Уралов" и танков встречаются действительно интересные и уникальные экземпляры.

Например, на Изюмском направлении трофейная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" уже используется против него самого (см. фото вверху).

Однако чтобы такая система выпускала снаряды, к нему нужна специальная транспортно-заряжающая машина. Именно такую ​​оставили русские войска во время бегства от украинской армии.

Транспортно-заряжающая машина к самоходному огнемету ТОС-1 "Буратино"

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Во время боев на юге Харьковщины части 93-й механизированной бригады Вооруженных Сил Украины разгромили крупную группировку врага, размещавшуюся в одном из сел области. Враг потерял более 50 единиц боевой и специальной техники, сообщает Defense Express.

Среди них – три командно-штабных машины батальонного уровня Р-149МА1, входящих в состав системы автоматизированной системы управления войсками "Созвездие". Еще одна такая машина увлечена почти целой на Николаевщине.

Командно-штабная машина Р-149МА1, входящая в состав системы автоматизированной системы управления войсками "Созвездие"

Среди средств ПВО, прикрывавших командный пункт, были ЗРК "Тор" и ЗУ-23-4 "Шилка". К сожалению, не все они уцелели, чтобы трощить своих бывших владельцев.

Зенитно-ракетный комплекс ЗУ-23-4 "Шилка"

ВСУ также пополнили свою копилку трофеев еще одним интересным и довольно редким экземпляром – 120-мм САУ 2С34 "Хоста".

"Тракторные войска" перемещают захваченную САУ

Это модернизированная российская самоходная артиллерийская установка 2С1 "Гвоздика". Рашистские оккупационные войска имели немного таких машин – около 50 единиц, сколько осталось – неизвестно.

Очень важно захватывать радиолокационные установки, помогающие оккупантам вести прицельный огонь. Среди таких – комплекс радиоэлектронной борьбы "Борисоглебск-2".

РЭБ "Борисоглебск-2"

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Горе-армия РФ, отступившая от Киева, покинула для ВСУ очень редкие образцы техники. Например, машина на базе БТР – МДМ "Ракушка". Очень важный трофей – станция спутниковой связи "Аурига-1,2В" от российской компании "ИТИС". Такие станции обычно предоставляются командным пунктам уровня батальонно-тактической группы и выше. То есть ВСУ в ходе контрнаступления под Киевом накрыли штаб рашистов.

9С932-2 "Барнаул-Т"

При отступлении вблизи Ирпеня решисты покинули машину "Барнаул-Т", оснащенную радиолокационной станцией, способную обнаруживать цели на дальности до 40 км. Она также передает эту информацию на средства противовоздушной обороны в автоматическом режиме.

Еще один тип захваченной техники – инженерная. Например, мостоукладчик МТУ-72 оккупационных войск.