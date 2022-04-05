Окрім танків, ЗСУ у рашистів відбиває системи залпового вогню та ППО, самохідні радіолокаційні станції та інші штабні засоби зв'язку. Їх використовують проти колишніх власників.

Російська військова техніка постійно поповнює арсенал ЗСУ. Її відбивають у боях або забирають після втечі ворожої армії, як це сталося на півночі країни. Серед різноманіття бойових машин піхоти, "Камазів", "Уралів" та танків трапляються дійсно цікаві та унікальні екземпляри.

Наприклад, на Ізюмському напрямку трофейна система залпового вогню ТОС-1А "Солнцепьок" вже використовується проти нього самого (див фото вверху).

Однак щоб така система випускала снаряди, до нього треба спеціальну транспортно-заряджальну машину. Саме таку залишили російські війська під час втечі від української армії.

Транспортно-заряджальна машина до самохідного вогнемета ТОС-1 "Буратино"

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Під час боїв на півдні Харківщини частини 93-ої механізованої бригади Збройних Сил України розгромили крупне угрупування ворога, яке розміщувалось в одному із сіл області. Ворог втратив знищеними понад 50 одиниць бойової та спеціальної техніки, повідомляє Defense Express.

Серед них – три командно-штабні машини батальйонного рівня Р-149МА1, що входять до складу системи автоматизованої системи управління військами "Созвездіє". Ще одна така машина захоплена майже цілою на Миколаївщині.

Командно-штабна машина Р-149МА1, яка входить до складу системи автоматизованої системи управління військами "Созвездие"

Серед засобів ППО, які прикривали командний пункт, були ЗРК "Тор" та ЗУ-23-4 "Шилка". На жаль, не всі вони вціліли, щоб бити своїх колишніх власників.

Зенітно-ракетний комплекс ЗУ-23-4 "Шилка"

ЗСУ також поповнили свою скарбничку трофеїв ще одним цікавим та досить рідкісним екземпляром – 120-мм САУ 2С34 "Хоста".

“Тракторні війська” переміщують захоплену САУ

Це модернізована російська самохідна артилерійська установка 2С1 "Гвоздика". Рашистські окупаційні війська мали таких машин небагато – близько 50 одиниць, скільки залишилось – невідомо.

Дуже важливо захоплювати радіолокаційні установки, які допомагають окупантам вести прицільний вогонь. Серед таких – комплекс радіоелектронної боротьби "Борисоглебск-2".

РЕБ "Борисоглебск-2"

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Горе-армія РФ, яка відступила від Києва, залишила ЗСУ дуже рідкісні зразки техніки. Наприклад, машина на базі БТР – МДМ "Ракушка". Дуже важливий трофей – станція супутникового зв'язку "Аурига-1,2В" від російської компанії "ИТИС". Такі станції зазвичай надаються командним пунктам рівня батальйонно-тактичної групи та вище. Тобто ЗСУ у ході контрнаступу під Києвом накрили штаб рашистів.

9С932-2 "Барнаул-Т"

При відступі поблизу Ірпеня рашисти залишили машину "Барнаул-Т", яка оснащена радіолокаційною станцією, що здатна виявляти цілі на дальності до 40 км. Також вона передає цю інформацію на засоби протиповітряної оборони в автоматичному режимі.

Ще один тип захопленої техніки – інженерна. Наприклад, мостовкладальник МТУ-72 окупаційних військ.