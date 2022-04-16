Вгадайте, скільки з них російських?

Російське вторгнення в Україну знову повернуло застарілу методику війни – а саме, з використанням танків. Наприкінці лютого за командою президента Росії Володимира Путіна понад 1000 танків взяли участь у вторгненні на незалежну державу. Результатом стали шість тижнів напруженої, важкої війни, масштабів якої не було в Європі з часів Другої світової війни, коли танки воюють з обох сторін.

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Всього в арміях світу є 73 000 танків усіх типів. Танкова війна дуже конкурентна, і погані танки швидко знищуються під час війни. Багато з «найгірших» танків погано спроектовані або побудовані, їхні недоліки приховувалися десятиліттями, перш ніж нарешті були виявлені в реальному бою. Рейтинг створений виданням "Популярна механіка" на основі танків, які наразі є на озброєнні різних країн світу.

Т-34/85 (Північна Корея)

Одним з найбільш знакових танків Другої світової війни був радянський середній танк Т-34, який був розроблений наприкінці другої світової війни в СРСР. На той час він був передовим – мав потужну 76,2-міліметрову головну гармату, хороший броньовий захист і непогану мобільність по пересіченій місцевості.

Майже 80 років по тому резервні сили Північнокорейської народної армії все ще використовують танки Т-34/85. Вони були капітально відремонтовані та оснащені новою ходовою частиною та бронею. Є такі раритети і на озброєнні армії РФ. Незважаючи на ці скромні покращення, термін служби Т-34/85 у матчі проти південнокорейських танків К-2 та американських танків M1A2 вимірювався б у секундах, залежно від того, скільки часу знадобилося супротивникам, щоб зарядити свою гармату.

До речі яку трофейну техніку захопили ЗСУ

Arjun (Індія)

Перший індійський танк Arjun розробляли чи не найдовше в історії серед аналогічної техніки. Передбачалося, що танк Arjun буде введений на озброєння в 1985 році, однак це сталося лише в 2009 році.

В процесі доробок вага "Арджуна" зросла з 40 тонн до 62 тонн, що зробило його одним з найбільш млявих танків на сучасному полі бою. Ще один недолік – слабка надійність танка.

Т-72 (Росія)

Наприкінці 1960-х років Радянський Союз прагнув розробити танк, який у всіх відношеннях перевершував би існуючі танки НАТО. В результаті створено Т-72 зі 125-міліметровою головною гарматою, непоганим броньованим захистом, низьким профілем та високою швидкістю. Радянські заводи та ліцензіати випустили аж 17 700 таких танків, тож він став одним з найбільш розповсюджених у світі. Ці танки і сьогодні служать в російській армії як основні бойові танки Т-72Б і Т-72Б3.

Разом з тим Т-72 має серйозні проблеми. Основна гармата посередня за сучасними мірками, а танк страждає від нестачі сучасних боєприпасів. Головну гармату не можна підняти, щоб вразити ворогів у багатоповерхових будинках. Навіть сьогодні у більшості танків Т-72 російської армії відсутні системи нічного бачення третього покоління.

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Мабуть, найбільша проблема полягає в тому, що танк зберігає основні боєприпаси гармати в кабіні серед екіпажу. Якщо боєзаряд проникає в кабіну, боєзаряд детонує, вбиваючи екіпаж, перш ніж вони можуть втекти.

Вторгнення в Україну 2022 року показало, що Росія втратила 471 танк лише за шість тижнів, у тому числі 264 Т-72. Фото Т-72 без башти, які були вибиті з корпусу вибухами боєприпасів, є звичайним видовищем. Такі проблеми їм робило використання протитанкової зброї NLAW та Javelin.

Т-80 (Росія)

Т-80 є ще одним пережитком Радянського Союзу. У ньому використовується бензиновий турбінний двигун замість дизельного, як у решта танків. Це робить Т-80 більш динамічним на полі бою та більш витривалим за низьких температур, ніж танк з дизельним двигуном.

Незважаючи на ці переваги, Т-80 менш надійний, ніж Т-72. Він також споживає більше палива і змушує російську армію підтримувати два види пального — бензину та дизельного палива.

Можливо, через ці проблеми з 57 танків Т-80У, втрачених російською армією в Україні, було знищено лише 15. Інші 42 танки були залишені або захоплені, що свідчить про те, що у транспортних засобів закінчилося паливо або виникли механічні проблеми. З 21 трохи покращеного танка Т-80БВМ лише шість було знищено, а решта 15 були залишені або захоплені.

Tiam (Іран)

За останні чотири десятиліття Ісламська Республіка Іран розробила кілька танків. Найбільш сумнівним з цих танків є танк Tiam ("Очі"). Його розроблено на основі американського танка M47 Patton 1950-х років. Останній у великій кількості постачався армії Ірану, але хвилі міжнародних ембарго на поставки зброї, не дозволили їй отримати сучасні танкові сили. Як наслідок, "нові" танки Ірану, як правило, є похідними від старих танків.

Тіам використовує корпус M47 Patton в парі з 750-сильними дизельними двигунами Continental. Іншими словами, у багатьох випадках двигунам майже 50 років. Танк використовує башту китайського танка Type-59, який майже такий же старий. Незважаючи на вдосконалення, броня Тіама не зможе зрівнятися з високошвидкісними протитанковими снарядами сучасних західних танків, включаючи американські M1 Abrams і німецькі Leopard 2.

Tiam поєднує в собі найгірші аспекти всіх попередніх танків у цьому списку, включаючи вік, вразливість та надійність.