Национальная гвардия Западной Вирджинии направит Украине бронетранспортеры.

О передаче бронетехники заявил губернатор штата Западная Вирджиния Джим Джастис, пишет Голос Америки.

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Согласно официальной информации, штат Западная Вирджиния отправит в Украину по запросу Министерства обороны Украины бронетранспортеры M113 в количестве, которое "не разглашается".

Эта бронетехника используется для перемещения солдат, обеспечивая их защиту от огня из стрелкового оружия. "Присоединяясь к другим штатам, мы надеемся и молимся, чтобы это дало украинским вооруженным силам значительный импульс для защиты своей родины от агрессии", – говорится в заявлении.

Легкий универсальный плавающий транспортер М113 создан в 1960-х годах для нужд армии Соединенных Штатов Америки. Его экипаж состоит из двух человек, он способен перевозить десантное отделение численностью до 11 человек, а также служить основой для нескольких десятков специализированных машин.

В первоначальной комплектации был вооружен 12,7-миллиметровым пулеметом и оснащен бензиновым двигателем. Впоследствии был несколько раз модернизирован. Бронетранспортер находится на вооружении армий нескольких десятков стран мира, производился как в США, так и по лицензии в других странах. Корпус М113 сварен из алюминиевых броневых плит.