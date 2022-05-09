Речь идет о 15 единицах техники, что составляет около 10% имеющихся БТР в стране.

Об этом журналистам стало известно из источников Министерства обороны Португалии, пишет издание Nascer do SOL.

Бронетранспортеры M113 правительство Португалии согласилось передать Украине после обращения президента Зеленского и согласия в Вашингтоне.

Кстати, ранее БТРы М113 нам передали из Америки.

Это не новая техника, ей около 30 лет, все время они были на вооружении в армии Португалии и находятся в рабочем состоянии. До передачи Данное вооружение Португалия получила после 1989 года, когда США уменьшили свое присутствие на территории Европейского союза. Всего в стране было 104 бронетранспортера M113A2 из Нидерландов и 50 M113A1 – из Германии. Военная помощь Украине – это 10% парка M113 Португалии.

Вместе с БТР M114 правительство Португалии направит в Украину 5 гаубиц калибром 115 мм, средства связи и другие виды легкого оружия.