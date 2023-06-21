В Португалии объявили о передаче Украине новой партии бронетранспортеров M113, прицепных гаубиц калибра 105 мм и боеприпасов.

Новый пакет военного оборудования для Украины включает в себя 14 бронетранспортеров М113, батарею 105-мм гаубиц (вероятно М101А1), а также до 180 тонн боеприпасов и 5 бронированных машин медицинской помощи. Все это будет в Украине в течение нескольких недель, сообщили в министерстве обороны Португальской Республики.

Кстати говоря Украина получит дополнительные БТРы Bradley и Stryker

Объявление о намерении передать эту технику от португальского правительства прозвучало в апреле. В общей сложности эта небольшая страна передала Украине 45 машин семейства М113. Кроме того, во время энергетического кризиса Украина получила восемь электрогенераторов большой мощности, три танка Leopard 2A6.

Также недавно стало известно, что Украина в рамках международной военной помощи получит португальские беспилотники Tekever AR3.