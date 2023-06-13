Они войдут в дополнительную военную помощь Украине на сумму 325 миллионов долларов.

Соединенные Штаты готовят для Украины дополнительные бронемашины Stryker и Bradley. Об этом сообщила журналистка издания «Голос Америки» Карла Бэбб со ссылкой на собственные источники.

Также в новый пакет оборонной помощи войдут боеприпасы к реактивной установке М142 HIMARS.

Также интересно два десятка немецких БМП Marder поступят в Украину в ближайшее время

Напомним, в мае США одобрили продажу правительства Украины системы противовоздушной обороны NASAMS, а сейчас предоставит дополнительные боеприпасы для них.

Bradley и Stryker

В общей сложности Украина рассчитывает получить более 100 боевых машин пехоты Bradley. Об отправке первой партии БМП Bradley для Украины стало известно в январе этого года. Для ВСУ поставляется более совершенная и новая версия БМП – M2A2 ODS-SA.

Украина также ожидает получения 90 бронетранспортеров Stryker и 20 минных тралов к ним. Этот американский бронетранспортер способен перевозить 9 человек десанта и двух членов экипажа.



Инженерный вариант бронетранспортера Stryker M1132 Engineer Squad Vehicle (ESV) из состава 2-го кавалерийского полка армии США оснащен катковым минным тралом Light Weight Mine Roller (LWMR), 24.10.2012(с) Gertrud Zach / армия США

Высокая скорость передвижения и проходимость должны качественно повысить мобильность подразделений десантно-штурмовых войск, а минные тралы – обезопасить экипаж от взрыва на минных заграждениях.