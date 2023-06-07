Боевые машины пехоты Marder уже ремонтируются и обслуживаются в цехах концерна Rheinmetall в Германии.

Оборонный подрядчик Rheinmetall готовит больше бронированных машин для транспортировки в Украину. Во вторник компания объявила, что получила заказы от Федерального министерства обороны на 20 боевых машин пехоты Marder. Они должны быть доставлены в Украину до конца июля, сообщает немецкое издание RND.

Ранее в Украину уже было отправлено 40 единиц Marder, половина из которых была взята со складов Rheinmetall, половину предоставил Бундесвер. Кроме того, Rheinmetall предлагает еще 60 Marder, которые должны быть отремонтированы.

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Marder используется Бундесвером с начала 1970-х годов. Он постепенно заменяется новым танком "Пума". Для Украины Rheinmetall восстанавливает старые танки, чтобы они были пригодны для использования на фронте.



Также до конца июля должна быть отправлена первая партия из 10 000 35-миллиметровых боеприпасов для зенитного танка "Гепард", который крайне необходим для Украины. В общей сложности Rheinmetall имеет контракт на поставку 300 000 выстрелов. Rheinmetall также хочет производить танки Fuchs в Украине.

Боевая машина пехоты Marder в цехе Rheinmetall на ремонте

Как отмечено в Википедии, “Мардер” (с немецкого куница) — это немецкая гусеничная боевая машина пехоты концерна Rheinmetall. Основная боевая машина дивизий Бундесвера с 1970-х годов. В 2010-х годах преемником Marder 1 должна стать БМП Puma.

Герметичный корпус немецкой БМП сварен из броневых листов разной толщины толщиной до 30 мм, защищающих спереди от снарядов 20 мм и 25 мм с расстояния 200 м, по бокам от шрапнели, стрелкового оружия 7,62 мм. Корпус уменьшает воздействие радиации.

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Для защиты от оружия массового поражения внутри корпуса система NBC создает избыточное давление с производительностью 3м³/мин. Личный состав может находиться на нем 24 часа. Также разработана модификация Marder, способная форсировать водоемы до 2 м в глубину.

В корме расположен посадочный люк десанта. В бортах имеется 6 амбразур для стрельбы из ручного оружия.