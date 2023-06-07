Законсервированные танки Т-64 будут ремонтировать, оснащать современным вооружением и отправлять на передовую.

Государственные предприятия VOP CZ и "Укроборонпром" приступят к совместному ремонту украинских танков Т-64, которые затем отправятся на поле боя, сообщает Минобороны Чехии.

Ремонт будет производиться на Новоичинском военно-ремонтном предприятии. Из соображений безопасности точное количество техники, которая пройдет капитальный ремонт в Чехии в ближайшие месяцы, не может быть названа, ведь танки отправятся непосредственно на поле боя.

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До конца этого года работники VOP CZ должны отремонтировать неопределенное количество машин Т-64, еще советского производства. Танки простояли на хранении десятки лет и нуждаются в полном демонтаже, замене многих запчастей и полном восстановлении боеспособности.

Модернизация будет осуществляться под техническим наблюдением специалистов украинской стороны, при ее непосредственном участии. Танки будут оснащены средствами оптической системы наблюдения, улучшенной связью и т.д.

Соглашение о создании совместного оборонного кластера с Чехией, которое Укроборонпром и Агентство межправительственного оборонного сотрудничества (AMOS) заключили в конце прошлого года, включает в себя производство военной техники, увеличение производства боеприпасов различных калибров (как на существующих мощностях, так и вновь на защищенных площадках), развитие сервисных узлов для обслуживания и ремонта зенитного вооружения, а также сотрудничество в сфере высоких технологий, в частности, создание совместных научно-исследовательских центров.

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