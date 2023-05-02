Оружие на базе чешских грузовиков более надежное и мощное, чем старые советские аналоги.

За время полномасштабного вторжения России в Украину чешские партнеры передали для ВСУ много военной техники и вооружения. В частности, реактивные системы залпового огня часто построены на базе чешской TATRA.

BM-21MT

Недавно в сети засветилось использование ВСУ системы ракетного огня из Чехии от Excalibur Army.

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#Ukraine: The first photo of a Czech BM-21 MT multiple rocket launcher manufactured by Excalibur Army and received by the Ukrainian army a while ago.



The BM-21 MT is a modernized Grad MLRS placed on a Tatra T815-7T3R2T 4x4 chassis with a new FCS and ballistic computer installed. pic.twitter.com/H0qbHmsYq4 — 🇺🇦 Ukraine Weapons Tracker (@UAWeapons) April 29, 2023

BM-21MT 4х4 – 122-миллиметровая реактивная система залпового огня. Это модернизированная версия реактивной системы БМ-21 "Град" на базе шасси Tatra T815-7T3R2T 4x4. Чешский РСЗО оснащен двигателем Tatra V8. Ее максимальная скорость на трассе – 90 км/ч, по бездорожью – 30 км/ч. Запас хода достигает 1200 км.

BM-21MT обладает новой системой управления огнем и баллистическим вычислителем. Дальность системы декларируется изготовителем до 40 км в зависимости от боеприпасов.

"Вампиры"

Другие чешские РСЗО от Excalibur Army, которые используют ВСУ – новейшие модернизированные Vampire RM-70 4D.

RM-70 также фактически является чешской версией советских БМ-21, но у них есть ряд преимуществ.

В частности, штатное шасси РСЗО – грузовик Tatra 813. Он имеет колесную формулу 8х8 и мощный двигатель, позволяющий преодолевать тяжелое бездорожье по дороге к боевой позиции.

Платформа Tatra позволила разместить систему автоматической зарядки всего "пакета" боезапаса, сообщает Defence Express. Для этого между кабиной и направляющими находятся дополнительные 40 ракет. Для перезарядки пусковая разворачивается на 180 градусов и новые снаряды подаются гидравлической системой. Время такой перезарядки занимает несколько минут, в то время, когда ручная зарядка советского "Града" может занять час времени.

Это позволяет значительно сократить интервал между залпами, что очень важно при современной контрбатарейной борьбе.

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Dana

Самоходные артиллерийские пушки vz. 77 Dana производятся в Словакии (на заводе ZTS Dubnica в городе Тренчин), но тоже на платформе чешских Tatra. Многие такие САУ были на вооружении в чешской армии, а теперь они "служат" в ВСУ.

САУ Dana использует модифицированный вариант Tatra 813 с колесной формулой 8×8. Боекомплект – до 60 снарядов, максимальная скорость по шоссе – до 80 км/ч.

Колесная САУ vz. 77 Dana обеспечивает максимальную дальность стрельбы в 20 км.

Боевая САУ на платформе Tatra, получившая пушку с более современным натовским 155-миллиметровым калибром, называется Zuzana.

Богдана

Украинская САУ "Богдана", поразившая рашистский крейсер "Москва", сначала производилась на базе КрАЗа, однако новые ее образцы также перешли на "Татру".

В ходе испытаний этой САУ была доказана возможность вести огонь на дальность 42 км без использования активно-реактивного снаряда, что превысило заложенные требования в 40 км.

Зенитка Victor

Чешские союзники помогают украинцам не только на уровне государства, но и на уровне общин. В частности, волонтеры создали зенитки на базе пикапов Toyota, которые помогают защищать наши города от дронов-камикадзе. Для финансирования проекта чехи создали инициативу "Подарок Путину" и собрали 3,7 миллиона евро на производство 15 "тачанок" противовоздушной обороны под названием Victor. Пикап Toyota стал платформой для зенитной пулеметной установки ЗПУ-2.

Со временем под этот проект выделили деньги еще и Нидерланды.

Резюме Авто24

Кроме военной техники, производимой в Чехии, страна передала еще много советского вооружения – танки, БТРы, вертолеты, снаряжение и боеприпасы. Общая сумма, на которую было передано вооружение из Чехии в Украину, составила почти пол миллиарда долларов. Граждане Чешской Республики направили на помощь украинцам 65 миллионов долларов. И эта поддержка продолжается. Спасибо чешским партнерам за поддержку Украины!