В Балаклее открыто движение временным мостом, переданным чешскими партнерами.

Это 36-метровый двухэтажный двухстенный армированный мостовой настил с консольным и пешеходным мостом. Он был смонтирован рядом с поврежденным мостом в течение одного месяца после освобождения Балаклеи.

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В настоящее время он установлен на автомобильной дороге Р-78 Харьков – Змиев – Балаклея.

Движение будет реверсным, но этот мост соединяет жилые массивы Балаклеи с инфраструктурой города и значительно упрощает логистику.

Харьковщина одна из тех областей, где боевые действия оставили масштабные инфраструктурные разрушения – 25 искусственных сооружений разрушены. Однако на 10 постройках уже открыто движение. Основная задача – соединить города и селения и сократить время доставок.

В общей сложности Укравтодор получил 4 металлических конструкции от Администрации государственных материальных резервов Чешской Республики. По одному мосту уже установлено в Киевской и Черкасской областях. Два – в Харьковской области.