У Балаклії відкрито рух тимчасовим мостом, який передали чеські партнери

Це 36-метровий двоповерховий двостінний армований мостовий настил з консольним та пішохідним мостом. Він був змонтований поруч з пошкодженим мостом впродовж одного місяця після звільнення Балаклії.

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Нині він встановлений на автомобільній дорозі Р-78 Харків – Зміїв – Балаклія.

Рух буде реверсним, але цей міст з’єднує житлові масиви Балаклії з інфраструктурою міста та значно спрощує логістику.

Харківщина одна з тих областей, де бойові дії залишили масштабні інфраструктурні руйнування – 25 штучних споруд зруйновано. Однак на 10 спорудах вже відкрито рух. Основна задача – з'єднати міста і селища та скоротити час доставок.

Загалом Укравтодор отримав 4 металеві конструкції від Адміністрації державних матеріальних резервів Чеської Республіки. По одному мосту вже встановлено на Київщині та Черкащині. Два – у Харківській області.