Наразі відкрито обидва проїзди мосту на трасі М-06 Київ – Чоп у Стоянці

Зруйнований в кінці лютого міст на «Житомирській» трасі став суттєвою перешкодою в планах окупантів зайти в Київ. Після відступу ворога з північної частини України, дорожники облаштували на місці підірваної споруди тимчасову об'їзну дорогу та понтонну переправу.

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Втім, проїхати там міг лише легковий транспорт, вантажівкам доводилося об'їжджати зайві десятки кілометрів.

Після деокупації менш ніж за два місяці на залишках старих конструкцій відновили лівий проїзд мосту. Вже у травні відновили рух трасою М-06 для вантажного автотранспорту та розпочали капітальну відбудову правої частини зруйнованого мосту.

Також нещодавно відкрили проїзд ще одним мостом на міжнародній трасі – М-03 Київ – Харків – Довжанський. Йдеться про правий проїзд мосту у селі Борщів на Київщині.

Усього від 24 лютого зруйновано 326 штучних споруд на дорогах загального користування.

Укравтодор влаштував 61 тимчасову переправу. Проте тимчасові проїзди не здатні витримати навантаження від руху транспорту тривалий період, тому на ключових дорогах країни відбудовують мости капітально.