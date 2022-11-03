В настоящее время открыты оба проезда моста на трассе М-06 Киев – Чоп в Стоянке.

Разрушенный в конце февраля мост на “Житомирской” трассе стал существенным препятствием для планов оккупантов оцепить Киев. После отступления врага из северной части Украины дорожники обустроили на месте взорванного сооружения временную объездную дорогу и понтонную переправу.

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Впрочем, проехать там мог только легковой транспорт, грузовикам приходилось объезжать лишние десятки километров.

После деоккупации менее чем через два месяца на остатках старых конструкций восстановили левый проезд по мосту. Уже в мае возобновили движение по трассе М-06 для грузового автотранспорта и начали капитальное восстановление правой части разрушенного моста.

Также недавно открыли проезд еще по одному мосту на международной трассе – М-03 Киев – Харьков – Довжанский. Речь идет о правом проезде моста в селе Борщев Киевской области.

Всего с 24 февраля разрушены 326 искусственных сооружений на дорогах общего пользования.

Укравтодор обустроил 61 временную переправу. Однако временные проезды не способны выдержать нагрузку от движения транспорта длительный период, поэтому на ключевых дорогах страны отстраивают мосты капитально.