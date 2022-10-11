Вчора під час масової ракетної атаки були сильно пошкоджені дороги у багатьох містах, а сьогодні на цьому місці вже можуть їздити автомобілі.

Комунальні служби Дніпра та Києва довели, що усунути наслідки обстрілів можна дуже швидко.

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«В Дніпрі менш ніж за добу відремонтували дорогу, в яку влучили рашисти», – повідомив на своїй сторінці у соцмережі перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції Олексій Білошицький.

Схожа ситуація й у столиці. Рух у центрі Києва бульваром Тараса Шевченка, який вчора потрапив під ракетний удар, відновлено.

Нагадаємо, що учора майже усі великі міста України зазнали ракетних обстрілів. Ракети пошкодили велику кількість об’єктів цивільної інфраструктури. Кількість загиблих та постраждалих уточняється.