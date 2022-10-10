В умовах війни кожна поїздка може отримати непередбачуване продовження, тож в ці суворі дні треба мати в машині певний перелік предметів. А дечого краще швидше позбутися.

Поки інші члени сім’ї готують евакуаційні комплекти речей для мешкання та роботи в евакуації, водій повинен подбати про комплектацію власне машини.

З одного боку, вам потрібно взяти у машину речі, які допоможуть їй за будь-що продовжувати рух, а з іншого – набір предметів, які убезпечать пасажирів.

При завантаженні машини будьте готові до того, що поміститься не все з запланованого. Тому буде розумним заздалегідь виокремити найважливіші речі в окремі сумки.

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Що треба взяти у машину в евакуацію

Людям

Плед або ковдру, краще декілька – на дворі середина осені, а в дорозі можуть бути затримки, та й пальне доведеться економити.

Аптечку з розширеним комплектом засобів (згідно рекомендацій МОЗ України)

Пляшки з водою з розрахунку 1 – 3 л на людину

Зарядні пристрої для телефонів, живленням від 220 В та 12 В. Добре мати також трійник для одночасного підключення кількох зарядок.

Ліхтарик, який знадобиться у випадку ночівлі або ремонту у дорозі. Краще мати, по перше, такий що підзаряджається, а по-друге, такий, в якому легко замінити стандартні батарейки.

Подорож у випадку негайної евакуації може виявитися більш тривалою, ніж ви плануєте. Тому подбайте про запас пального для машини та їжі для пасажирів.

Для автомобіля

Повнорозмірна запаска, а краще, якщо їх буде дві. Дороги часто отримують пошкодження навіть від випадкових обстрілів або засмічуються гострими уламками, і є велика ймовірність пошкодити шини.

Невелику міцну лопатку. Вона допоможе витягнути машину, якщо вона застрягне при об’їзді путівцями; нею ж можна рубати гілки та захищатися від мародерів.

Для ненової машини – запас робочих рідин: антифризу, моторної оливи, гальмівної рідини.

Буксирний трос з великим запасом міцності. Важливо, щоб це був не сурогат, а дійсно надійний трос: якщо вас буде тягнути стороння машина, немає гарантій що її водій має достатньо витримки і ретельності, щоб не порвати дешевий китайський шнурок, який ми часто возимо у багажнику.

Одночасно з доукомплектацією машини, подбайте про звільнення її від певних речей, які навпаки не слід мати в цивільному авто, яке експлуатується мирними громадянами в умовах військового стану.

Одна з реальних перешкод при пересуванні автомобілем у період військового стану – перевірки на дорогах. Краще не мати потенційно підозрілих речей в машині.

Чого не можна мати у машині у воєнний час

Не слід возити в машині зброю , якщо ви не військовий і не маєте стійких навичок її використання. Наявність зброї може автоматично віднести вас в очах патрульних на блок-постах до диверсантів, корегувальників тощо.

Великий ніж, мисливський ніж або ніж з ознаками бойового – довжиною понад 8 – 9 см, завтовшки більше 2,5 мм та з характерною канавкою-кровотоком на лезі. Він напевне викликатиме надмірну увагу з боку представників силових структур у випадку догляду машини, дуже ймовірного під час війни.

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Нехай у вашому багажнику не буде жодних військових атрибутів – гільза (навіть “сувенірної”, навіть від мисливського набою), тактичні рукавички, військові черевики-берці, фляга “з воєнторгу” тощо.

Сумки та рюкзаки у машині теж не мають бути військового типу (так звані тактичні) – це теж викликатиме підозри щодо вашої належності до військових формувань. Тим більше це саме стосується одягу, який їде у багажнику або вдягнений на ваших пасажирів.

Пальне, оливи або інші горючі рідини у скляній або іншій, нашвидку пристосованій тарі. При різких маневрах машини така “упаковка” може пошкодитися, пальне пролляється і стане причиною великої пожежі.

Перед виїздом в евакуацію треба призначити штурмана і посадити його поряд з водієм. Йому не завадить мати з собою паперові карти України, адже як показав більш як піврічний досвід війни, на електронні гаджети стовідсотково покладатися не можна. Мобільний інтернет часто зникає, військові та патрульні часом забороняють користуватися смартфонами, а давно знайомі дороги може знадобитися об’їхати.

Якщо неподалік вас були попадання боєприпасів, перед виїздом в евакуацію огляньте автомобіль: важливі для машини пошкодження, якщо такі знайдуться, краще усунути у звичних умовах.

Рекомендація “Авто 24”

Вирушаючи в евакуацію під час війни, заздалегідь обміркуйте маршрут. Візьміть до уваги перешкоди у вигляді блок-постів, пошкоджених шляхів, зруйнованих мостів тощо. Завчасно, у спокійних умовах, прокладіть резервні маршрути, щоб не робити це поспіхом, не дай Боже, під обстрілом – в об’їзд негараздів, які можуть трапитися біля проблемних об’єктів. Не плануйте проїзди поряд з розташуванням військових частин, аеродромами, вокзалами, телевежами та подібними об’єктами стратегічної інфраструктури. “Авто 24” бажає усім, щоб поради з цієї статті вам не знадобилися.

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