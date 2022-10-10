В условиях войны каждая поездка может получить непредсказуемое развитие, так что в эти суровые дни нужно иметь в машине определенный перечень предметов. А от кое-чего лучше побыстрее избавиться.

Пока другие члены семьи готовят эвакуационные комплекты вещей для проживания и работы в эвакуации, водитель должен позаботиться о комплектации собственно машины. С одной стороны, нужно взять в машину вещи, которые помогут ей во что бы то ни стало продолжать движение, а с другой – набор предметов, которые обеспечат безопасность пассажиров.

При погрузке будьте готовы к тому, что поместится не все из запланированного. Поэтому будет разумно заранее выделить самые важные вещи в отдельные сумки.

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Что нужно взять в машину в эвакуацию

Людям

Плед или одеяло, лучше несколько – на дворе середина осени, а в дороге могут быть задержки, да и горючее придется экономить.

Аптечку с расширенным комплектом средств (согласно рекомендациям Минздрава Украины)

Бутылки с водой из расчета 1 – 3 л на человека

Зарядные устройства для телефонов, с питанием от 220 В и 12 В. Хорошо иметь также тройник для одновременного подключения нескольких зарядок.

Фонарик, который пригодится в случае ночевки или ремонта в пути. Лучше иметь, во первых, подзаряжаемый фонарь, а во-вторых, такой, в котором легко заменить стандартные батарейки.

Путешествие в случае спешной эвакуации может оказаться более продолжительным, чем вы планируете. Поэтому позаботьтесь о запасе горючего для машины и еды для пассажиров.

Для автомобиля

Полноразмерная запаска, а лучше, если их будет две. Дороги часто получают повреждения даже от случайных обстрелов или покрываются острыми обломками, и есть большая вероятность повредить шины.

Небольшую крепкую лопатку . Она поможет вытащить машину, если она застрянет при объезде по проселкам; ею же можно рубить ветки и защищаться от мародеров.

Для неновой машины – запас рабочих жидкостей: антифриза, моторного масла, тормозной жидкости.

Буксирный трос с большим запасом прочности. Важно, чтобы это был не суррогат, а действительно надежный трос: если вас будет тянуть посторонняя машина, нет гарантий, что ее водитель имеет достаточно выдержки и усердия, чтобы не порвать дешевый китайский шнурок, который мы часто возим в багажнике.

Одновременно с доукомплектацией машины, позаботьтесь об освобождении ее от определенных вещей, которые наоборот не следует иметь в гражданском авто, эксплуатируемом мирными гражданами в условиях военного положения.

Одно из реальных препятствий при передвижении на автомобиле в период военного положения – проверки на дорогах. Лучше не возить потенциально подозрительных вещей в машине.

Чего нельзя иметь в машине в военное время

Не следует возить оружие в машине , если вы не военный и не имеете устойчивых навыков его использования. Наличие оружия может автоматически отнести вас в глазах патрульных на блок-постах к диверсантам, корректировщикам и т.д.

Большой нож, охотничий нож или нож с признаками боевого – длиной более 8 – 9 см, толщиной более 2,5 мм и с характерной канавкой-кровостоком на лезвии. Он наверняка будет вызывать чрезмерное внимание со стороны представителей силовых структур в случае осмотра машины, очень вероятного во время войны.

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Пусть в вашем багажнике не будет никаких военных атрибутов – таких как гильза (даже "сувенирная", даже от охотничьего патрона), тактические перчатки, военные ботинки-берцы, фляга "из военторга" и т.д.

Сумки и рюкзаки в машине не должны быть военного типа (так называемые тактические) – это тоже будет вызывать подозрения в вашей принадлежности к военным формированиям. Тем более это касается одежды, которая едет в багажнике или одета на ваших пассажиров.

Топливо, масла или другие горючие жидкости в стеклянной или другой, наспех приспособленной таре. При резких маневрах машины такая "упаковка" может повредиться, горючее прольется и станет причиной большого пожара.

Перед выездом в эвакуацию нужно назначить штурмана и усадить его рядом с водителем. Ему не помешает иметь с собой бумажные карты Украины, ведь как показал более чем полугодовой опыт войны, на электронные гаджеты полностью полагаться нельзя. Мобильный интернет часто исчезает, военные и патрульные иногда запрещают пользоваться смартфонами, а давно знакомые дороги может потребоваться объехать.

Если недалеко от вас были разрывы, перед выездом в эвакуацию осмотрите автомобиль: важные для машины повреждения, если таковые найдутся, лучше устранить в привычных условиях.

Рекомендация "Авто 24"

Отправляясь в эвакуацию во время войны, заранее обдумайте маршрут. Примите во внимание препятствия в виде блокпостов, поврежденных дорог, разрушенных мостов и т.д. Заблаговременно, в спокойных условиях, проложите резервные маршруты, чтобы не делать этого наспех, не дай Бог, под обстрелом – для объезда проблем, которые могут возникнуть возле проблемных точек. Не планируйте проезды рядом с расположением воинских частей, аэродромов, вокзалов, телебашен и подобных объектов стратегической инфраструктуры. И в завершение – “Авто 24” желает всем, чтобы советы из этой статьи вам не понадобились.

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