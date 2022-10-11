Вчера во время массовой ракетной атаки сильно повреждены дороги во многих городах, а сегодня на этом месте уже могут ездить автомобили.

Коммунальные службы Днепра доказали, что устранить последствия обстрелов можно очень быстро.

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«В Днепре меньше, чем через сутки отремонтировали дорогу, в которую попали рашисты», – сообщил на своей странице в соцсети первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Белошицкий.

Похожая ситуация и в столице. Движение в центре Киева попавшим под ракетный удар бульваром Тараса Шевченко возобновлено.

Напомним, что вчера почти все крупные города Украины подверглись ракетным обстрелам. Ракеты повредили множество объектов гражданской инфраструктуры. Число погибших и пострадавших уточняется.