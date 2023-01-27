Производство налажено в Украине, однако где именно – секрет.

Министр обороны Украины Алексей Резников раскрыл некоторые детали, касающиеся работы украинского оборонно-промышленного комплекса. Он сфотографировался в новой самоходной артиллерийской установке "Богдана". Министр сообщил, что серийное производство САУ "Богдана" было профинансировано еще весной 2022 года, так что украинская 155-мм артиллерия уже скоро будет на фронте.

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"На фото - украинская САУ "Богдана" калибра 155-мм. Одна такая артсистема успешно прошла испытания на поле боя. Новые артсистемы Минобороны профинансировало еще весной 2022 года. Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская во всех пониманиях этого слова – артиллерия", – говорится в сообщении.

Стоит отметить, что САУ "Богдана", опытный образец которой был смонтирован на шасси "КрАЗ", сменила базу или как минимум кабину. Производитель остался украинским, в то же время каким – неизвестно.

Серийное производство САУ "Богдана" означает то, что была перенесена вся промышленная база, включая уникальные для Украины станки для производства стволов. И это действительно титаническая задача, которая была выполнена в сверхсложных условиях и в сжатые сроки.

Интересно, что предыдущие огневые испытания "Богданы" прошли за месяц до полномасштабного российского вторжения в январе 2022 года. В ходе них была доказана возможность вести огонь на дальность 42 км без использования активно-реактивного снаряда, что превысило заложенные требования в 40 км.

А вот "государственными" испытаниями стала операция по освобождению острова Змеиный, когда САУ вела огонь по позициям РФ с островов в устье Дуная, а корректировку огня осуществлял Bayraktar TB2. При этом расчет мог наблюдать за точностью своего огня через прямую трансляцию видео из дрона. Дальность стрельбы в этом случае составляла минимум 35 км.

Кроме того, в 2023 году в Минобороны Украины сделали максимальную ставку на отечественных производителей вооружения, они должны максимально удовлетворить спрос ВСУ в оружии и оснащении, которые в прошлом году покупалось за рубежом.

"Минобороны подготовило переход, чтобы в 2023 году максимальный объем средств был направлен украинским производителям. Это касается всех компонентов – от формы, обуви, бронежилетов и БПЛА до тяжелого оружия и боеприпасов", – подчеркнул Резников.