Во время операции "Буря в пустыне" в 1991 году британские военные на Challenger 1 уничтожили 300 советских танков армии Ирака, не потеряв ни одного своего.

Немецкое издание Handelsblatt утверждает, что Великобритания и Германия рассматривают вариант покупки на Ближнем Востоке танков Challenger 1 британского производства, отремонтируют эти машины и поставят их для Вооруженных Сил Украины.

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Исполнителем работ по модернизации этой техники может стать компания RBSL, совместное предприятие немецкого концерна Rheinmetall и британской BAE Systems. Ведь именно RBSL сейчас производит модернизацию британских Challenger 2 к стандарту Challenger 3 в рамках контракта на 800 миллионов фунтов стерлингов, заключенного в 2021 году. Соответственно, RBSL могло бы выполнить работы по восстановлению Challenger 1 для ВСУ.

Если же Великобритания и Германия договорятся о варианте Challenger 1 для Украины, основным поставщиком таких танков может стать Иордания. По данным The Military Balance 2022 года, иорданская армия сейчас выводит из эксплуатации 80 танков FV4034 Challenger 1 и имеет на хранении еще более 300 танков этого типа, также имеющих местное обозначение Al Hussein.

Главным препятствием может оказаться техническое состояние этих танков, потому что неизвестно, как именно Иордания обслуживала свои Challenger 1 после снятия с вооружения. Вместо британских танков армия Иордании решила перейти на "колесные танки" Centauro 2 итальянского производства именно по более низкой цене.

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Если немцы и англичане смогут восстановить бывшие "иорданские" Challenger 1, то ВСУ будет иметь дополнительное усиление в танках, причем по сравнению с советской техникой они обладают выдающимися характеристиками.

Challenger 1 вооружен 120-мм нарезной пушкой L11A5, боекомплект – 64 снаряда, в том числе бронебойный подкалиберный APDS-T, бронебойный подкалиберный стабилизированный APFSDS-T и обломочно-фугасный HESH. Этот танк оснащен системой защиты Chobham, технологии которой до сих пор держатся в секрете и обеспечивают высокий уровень живучести для машины.

Экипаж Challenger 1 составляет 4 человека – командир, механик-водитель, наводчик и заряжающий. Танк оснащен дизельным двигателем Perkins Engines Company Condor V-12 мощностью на 1200 лошадиных сил, скорость по шоссе – до 56 км/ч, запас хода – 450 км.