Під час операції "Буря в пустелі" у 1991 році британські військові на Challenger 1 знищили 300 радянських танків армії Іраку, не втративши жодного свого.

Німецьке видання Handelsblatt стверджує, що Велика Британія та Німеччина розглядають варіант купівлі на Близькому Сході танків Challenger 1 британського виробництва, відремонтувати ці машини та поставити їх для Збройних Сил України.

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Виконавцем робіт з модернізації цієї техніки може стати компанія RBSL, спільне підприємство німецького концерну Rheinmetall та британської BAE Systems. Адже саме RBSL зараз виконує модернізацію британських Challenger 2 до стандарту Challenger 3 в рамках контракту на 800 мільйонів фунтів стерлінгів, укладеного в 2021 році. Відповідно, RBSL могло б виконати роботи з відновлення Challenger 1 для ЗСУ.

Якщо ж Велика Британія та Німеччина домовляться про варіант із Challenger 1 для України, основним постачальником таких танків може стати Йорданія. За даними The Military Balance 2022 року, йорданська армія зараз виводить з експлуатації 80 танків FV4034 Challenger 1 та має на зберіганні ще понад 300 танків цього типу, котрі також мають місцеве позначення Al Hussein.

Головною перешкодою може виявитись технічний стан цих танків, бо невідомо, як саме Йорданія обслуговувала свої Challenger 1 після зняття з озброєння. Замість британських танків армія Йорданії вирішила перейти на "колісні танки" Centauro 2 італійського виробництва саме через нижчу ціну.

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Якщо німці та англійці зможуть відновити колишні "йорданські" Challenger 1, то ЗСУ матиме додаткове посилення у танках, причому у порівнянні з радянською технікою вони мають видатні характеристики.

Challenger 1 озброєний 120-мм нарізною гарматою L11A5, боєкомплект – 64 снаряди, зокрема бронебійний підкаліберний APDS-T, бронебійний підкаліберний стабілізований APFSDS-T та уламково-фугасний HESH. Цей танк оснащений системою захисту Chobham, технології якої досі тримаються в секреті, і котрі забезпечують високий рівень живучості для машини.

Екіпаж Challenger 1 складає 4 особи – командир, механік-водій, навідник та заряджаючий. Танк оснащений дизельним двигуном Perkins Engines Company Condor V-12 потужністю на 1200 кінських сил, швидкість по шосе – до 56 км/год, запас ходу – 450 км.