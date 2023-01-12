Британці розглядають передачу Україні танк Challenger 2. В чому його особливості?

Є велика імовірність того, що британський основний бойовий танк Challenger 2 посилить Збройні Сили України. Позитивне рішення може бути прийнято за результатами зустрічі контактної групи в Рамштайні, що має відбутися 20 січня.

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Cтаном на 2021 рік у британській армії було 227 танків Challenger 2, але вони планують скоротити їх до 148-ми. Тож Україні можна безболісно передати до восьми десятків одиниць.

Втім, британський танк дещо відрізняється від іншої важкої техніки країн НАТО. Перш за все – гарматою. На озброєнні у нього 120-мм гармата L30A1 довжиною 55 калібрів. І хоча це уніфікований танковий калібр, сама гармата особлива. По-перше, вона нарізна, по-друге - використовує неуніфіковані з НАТО боєприпаси роздільного заряджання.

Наприклад, Abrams всіх версії та Leopard 2 до версії A5 фактично використовують однакову гармату Rheinmetall Rh-120 з довжиною 44 калібрів, в американській машині встановлена її ліцензійна версія M256, у версії Leopard 2A6 та вище – Rh-120 з довжиною 55 калібрів. Тобто у цих машин боєприпаси уніфіковані.

А ось бритнаський Challenger 2 потребує своїх боєприпасів, як бронебійно-підкалібрних, так і осколково-фугасних, включно з унікальними HESH - бронебійно-фугасними снарядами. Останні дозволяють доволі ефективно знищувати укріплення та легкоброньовану техніку противника на дальностях до 8 км, що приблизно на 3-5 км більше за можливості підкаліберних боєприпасів.

Особливість снаряда HESH у тому, що він "розмазує" по броні чи поверхні укріплення вибухівку, яка детонує і призводить до її руйнування та утворення на зворотному боці сколу. Тобто уламки самої броні вражають внутрішній об'єм танка чи укриття.

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Якщо не враховувати гармату, то у всьому іншому Challenger 2 – класичний танк західної школи, з екіпажем у чотири особи, без автомата заряджання. Створений він на межі 80-90 років, знаходиться на озброєнні Великої Британії з 1998 року.

Рівень захисту бойової машини не розголошується. Відомо, що у танку використано друге покоління броні Chobham (або Dorchester). Це спеціальні пакети з керамічних та металевих елементів з вольфраму або збідненого урану. Схожа броня використовується в Abrams, а для Leopard 2 німці розробили свій аналог. Такий захист максимально ефективний, як проти підкаліберних боєприпасів, так і від кумулятивних.

Для Challenger 2 розроблені й додаткові модулі бронювання, які збільшують його вагу з 64 тонн до 75 тонн. Така посилена версія зменшує й так відносно низьку питому потужність з 18,7 к.с/т до 16 к.с./т. Її забезпечує 1200-сильний 26,1-літровий турбодизель Perkins CV12-6A V12, поєднаний з автоматичною коробкою передач Santasalo TN54E на 6 передач переднього ходу та двома реверсними.

Для порівняння показників питомої потужності: у Leopard 2A4 цей показник складає 27,3 к.с./т, а у версії Leopard 2A5 з посиленим бронюванням – 24 к.с./т.

У M1A1 Abrams цей показник складає 24,4 к.с./т та до 22,2 к.с./т у версії M1A2 SEPv3. У російського Т-72Б3 – 18,3 к.с./т.

Шестикаткове шасі має гідропневматичну підвіску, яка забезпечує високу плавність ходу. Максимальна швидкість заявлена на рівні 59 км/год по дорозі та 40 км/год бездоріжжям.

Система управління вогнем сучасна: вона цифрова, має командирську панораму, тепловізори, лазерні далекоміри й все інше. Навіть у механіка водія є тепловізійна камера заднього ходу. Також треба відзначити високу швидкість перенесення вогню: башта на 360 градусів обертається лише за 9 секунд. Для Т-72 цей показник складає від 20 секунд.

Вартість британського Challenger 2 оцінюють у 4,2 мільйони фунтів стерлінгів.