Британцы рассматривают передачу Украине танка Challenger 2. В чем его особенности?

Есть большая вероятность, что британский основной боевой танк Challenger 2 усилит Вооруженные Силы Украины. Позитивное решение может быть принято по результатам встречи контактной группы в Рамштайне, которая состоится 20 января.

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По состоянию на 2021 год в британской армии было 227 танков Challenger 2, но их планируют сократить до 148-ми. Так что Украине можно безболезненно передать до восьми десятков единиц.

Однако британский танк несколько отличается от другой тяжелой техники стран НАТО. Прежде всего – пушкой. На вооружении у него 120-мм пушка L30A1 длиной 55 калибров. И хотя это унифицированный танковый калибр, сама пушка особенная. Во-первых, она нарезная, во-вторых – использует неунифицированные с НАТО боеприпасы раздельной зарядки.

Например, Abrams всех версий и Leopard 2 к версии A5 фактически используют одинаковую пушку Rheinmetall Rh-120 с длиной 44 калибров, в американской машине установлена ее лицензионная версия M256, в версии Leopard 2A6 и выше – Rh-120 с длиной 5. То есть у этих машин боеприпасы унифицированы.

А вот британский Challenger 2 нуждается в своих боеприпасах, как бронебойно-подкалибрных, так и осколочно-фугасных, включая уникальные HESH – бронебойно-фугасные снаряды. Последние позволяют достаточно эффективно уничтожать укрепление и легкобронированную технику противника на дальностях до 8 км, что примерно на 3-5 км больше возможностей подкалиберных боеприпасов.

Особенность снаряда HESH в том, что он "размазывает" по броне или поверхности укрепления взрывчатку, которая детонирует и приводит к ее разрушению и образованию на обратной стороне скола. То есть обломки самой брони поражают внутренний объем танка или укрытие.

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Если не учитывать пушку, то во всем остальном Challenger 2 – классический танк западной школы, с экипажем в четыре человека, без автомата подзарядки. Создан он на рубеже 80-90 годов, находится на вооружении Великобритании с 1998 года.

Уровень защиты боевой машины не разглашается. Известно, что в танке использовано второе поколение брони Chobham (или Dorchester). Это специальные пакеты из керамических и металлических элементов из вольфрама или обедненного урана. Сходная броня используется в Abrams, а для Leopard 2 немцы разработали свой аналог. Такая защита максимально эффективна как против подкалиберных боеприпасов, так и от кумулятивных.

Для Challenger 2 разработаны и дополнительные модули бронирования, увеличивающие его вес с 64 тонн до 75 тонн. Такая усиленная версия уменьшает и так относительно низкую удельную мощность с 18,7 л.с/т до 16 л.с./т. Ее обеспечивает 1200-сильный 26,1-литровый турбодизель Perkins CV12-6A V12, соединенный с автоматической коробкой передач Santasalo TN54E на 6 передач переднего хода и двумя реверсными.

Для сравнения показателей удельной мощности: у Leopard 2A4 этот показатель составляет 27,3 л.с./т, а у версии Leopard 2A5 с усиленным бронированием – 24 л.с./т.

У M1A1 Abrams этот показатель составляет 24,4 л.с./т и до 22,2 л.с./т в версии M1A2 SEPv3. У российского Т-72Б3 – 18,3 л.с./т.

Шестикаточное шасси имеет гидропневматическую подвеску, которая обеспечивает высокую плавность хода. Максимальная скорость заявлена на уровне 59 км/ч по дороге и 40 км/ч по бездорожью.

Система управления огнем современна: она цифровая, имеет командирскую панораму, тепловизоры, лазерные дальномеры и все остальное. Даже у механика-водителя есть тепловизионная камера заднего хода. Также следует отметить высокую скорость переноса огня: башня на 360 градусов вращается всего за 9 секунд. Для Т-72 этот показатель составляет от 20 секунд.

Стоимость британского Challenger 2 оценивают в 4,2 миллиона фунтов стерлингов.