Уряд Німеччини готує для України 155-мм самохідні артилерійські установки RCH 155.

RCH 155 – це перша у світі САУ, яка може стріляти під час руху. При цьому рух самохідної установки абсолютно не впливає на точність артилерійської установки. Це дозволяє САУ бути невловимою під час контрбатарейної боротьби противником.

RCH 155 має багато спільного з PzH 2000. У них однакові стволи L52, схожа дальність стрільби – 40 км звичайними снарядами та до 54 км при використанні Vulcano та M982 Excalibur. RCH 155 може застосовувати снаряди Smart – вистрілив та забув.

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Самохідні колісні установки RCH 155 виробляються німецькою компанією Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

У цієї САУ повністю автоматизована система заряджання, можливість дистанційного керування вогнем, а також можливість синхронного ураження одного об'єкта 4 снарядами поспіль. Модуль AGM безлюдний, тому в екіпажі установки RCH 155 усього дві людини. Боєкомплект модуля AGM становить 30 снарядів.

RCH 155 створена на шасі колісного бронетранспортера GTK Boxer із колісною формулою 8×8.

Загальна бойова маса машини становить 39 тонн, маса модуля AGM – 12,5 тонн. На машині встановлений дизельний двигун MTU в 815 к.с.

На сайті ФРН офіційно повідомляється, що буде передано 18 одиниць RCH 155.