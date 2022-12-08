Правительство Германии готовит для Украины 155 мм самоходные артиллерийские установки RCH 155.

RCH 155 – первая в мире САУ, которая может стрелять во время движения. При этом движение самоходной установки совсем не влияет на точность артиллерийской установки. Это позволяет САУ быть неуловимым во время контрбатарейной борьбы противником.

RCH 155 имеет много общего с PzH 2000. У них одинаковые стволы L52, похожая дальность стрельбы – 40 км обычными снарядами и до 54 км при использовании Vulcano и M982 Excalibur. RCH 155 может использовать снаряды Smart – выстрелил и забыл.

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Самоходные колесные установки RCH 155 производятся германской компанией Krauss-Maffei Wegmann (KMW).

У этой САУ полностью автоматизирована система зарядки, возможность дистанционного управления огнем, а также возможность синхронного поражения одного объекта 4 снарядами подряд. Модуль AGM безлюден, поэтому в экипаже установки RCH 155 всего два человека. Боекомплект модуля AGM составляет 30 снарядов.

RCH 155 создана на шасси колесного бронетранспортера GTK Boxer с колесной формулой 8×8.

Общая боевая масса машины составляет 39 тонн, масса модуля AGM – 12,5 тонны. На машине установлен дизельный двигатель MTU в 815 л.

На сайте ФРГ официально сообщается, что будет передано 18 единиц RCH 155.