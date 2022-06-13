Німеччина нарешті готова передати українській армії сім самохідних артустановок PzH 2000. Це має статися до 22 червня.

Ми вже докладно розповідали про історію САУ PzH 2000і про те, яка роль в цьому була компанії Porsche. Також відомо, що українські артилеристи вже понад місяць опановують цю техніку в Німеччині. Тепер більш детально розберемо технічні та військову складову САУ) PzH 2000.

На базі танка

Самохідна гусенична артилерійська установка (САУ) PzH 2000 на базі танка «Леопард-2» випускається серійно з 1998 року. Корпус та башта мають сталеве бронювання, що захищає екіпаж від куль стрілецької зброї калібру 14,5 мм, а також великих уламків артилерійських снарядів та мін. У найвідповідальніших місцях САУ PzH 2000 зверху вкриває реактивна броня, що оберігає від касетних боєприпасів. Самохідка також оснащена системою захисту від зброї масового ураження з фільтровентиляційною установкою, системою попередження про пожежу та пожежогасіння, внутрішньою системою навігації та глобального позиціонування (GPS) і радіозв’язком.

У передній частині корпусу розташований 8-циліндровий дизельний двигун рідинного охолодження з турбонаддувом потужністю 1000 к.с. Він встановлений в єдиному блоці з гідромеханічною трансмісією з системами самодіагностики та електронного керування. Три паливні баки загальною ємністю 1000 літрів забезпечують запас ходу в 420 км за умови руху по шосе на максимальній швидкості 67 км/год.

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Самохідку побудовано за такою схемою: спереду розташовано моторно-трансмісійне відділення, за ним — відсік керування з місцем механіка-водія, а в кормі корпусу — бойове відділення з баштою кругового обертання. Кормова частина башти, де розміщена частина боєкомплекту, відокремлена від відділення з екіпажем міцною перегородкою. Це підвищує живучість розрахунку, адже під час детонації боєзаряду енергія вибуху спрямовується назовні через корму башти.

Місце механіка-водія знаходиться ближче до правого борту. Інші 4 члени екіпажу розміщуються в башті. До речі, САУ PzH 2000 може успішно вести вогонь і за наявності трьох членів екіпажу — командира, заряджаючого та механіка-водія. Штатна ж комплектація самохідки налічує 5 осіб — це командир, механік-водій, навідник та два заряджаючих.



Основне озброєння — 155-мм гаубиця, встановлена ​​в башті кругового обертання

Скорострільність гармати — 12 пострілів за хвилину

Основним озброєнням цієї САУ є 155-мм гаубиця з довжиною ствола 52 калібри (трохи більше ніж 8 метрів), встановлена ​​в башті кругового обертання. Канал ствола хромований, зі спеціальним щілинним дульним гальмом, що зменшує інтенсивність спалаху під час вильоту снаряду зі ствола та відкат зброї. Напівавтоматичний клиновий затвор має магазин на 32 стандартні капсули-детонатори з кільцевим конвеєром. Гаубиця оснащена автоматом заряджання на 60 пострілів, що забезпечує високу скорострільність гармати — 12 пострілів за хвилину (59,74 секунди). Заряджання може відбуватися як вручну, так і в напівавтоматичному та автоматичному режимах.

На САУ PzH 2000 застосована новаторська система модульних метальних зарядів MTLS, що збільшує скорострільність, перешкоджає утворенню нагару в каналі ствола, збільшує дальність стрільби та зменшує ризик загоряння. Кут наведення на ціль гармати становить від -2,5° до +65°.

Як додаткове озброєння використовують 7,62-мм кулемет МГ-3 з боєкомплектом 2000 набоїв. Також з обох боків гармати в передній частині башти встановлені по 4 димові гранатомети.

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Батарея САУ розгортається за 2 хвилини

Самохідка має систему управління вогнем, до якої входить комбінований денний/нічний приціл та лазерний далекомір, дозволяє швидко відкривати вогонь як самостійно, так і у складі батареї або дивізії. На перехід із похідного становища до бойового у складі батареї потрібно лише 2 хвилини. Після відстрілу артпідрозділ за лічені хвилини здатен покинути вогневу позицію.

Система управління вогнем враховує низку дуже важливих параметрів як зовнішнього середовища, так і стану зброї — початкова швидкість кожного випущеного снаряда, точка позиціонування ствола в системі координат для автоматичного наведення на ціль та інші важливі параметри. Робоче місце командира оснащене дисплеєм зі зручним інтерфейсом для взаємодії з бортовим комп’ютером.

PzH 2000 може вести вогонь в автоматичному режимі по радіокомандах від зовнішньої системи управління. Коли установка працює в такому режимі, наведення на ціль можуть здійснювати 2 члени екіпажу. Водночас бортовий комп’ютер самостійно перенаводить зброю з однієї цілі на іншу. Максимальна дальність ведення вогню стандартним снарядом L15A2 становить 30 км, снарядом із донною насадкою (донним газогенератором) “Бейз Блід” — близько 35 км, активно-реактивними боєприпасами — 40 км.