11 травня почались навчання українських артилеристів особливостей використання цих систем у Німеччині.

Українські військові прибули до Німеччини для проходження навчання у користуванні артилерійськими системами Panzerhaubitze 2000, які ФРН планує надати Україні. Навчання має розпочатися вже 11 травня в артилерійській школі Бундесверу у місті Ідар-Оберштайн”, – йдеться у повідомленні DW у Twitter.

До речі чому САУ Pz2000 кращі, ніж Porsche

Після навчань 155-міліметрові САУ Panzerhaubitze 2000 надійдуть до ЗСУ, причому 7 одиниць від Німеччини та ще 5 – від Нідерландів.

Таким чином ЗСУ матимуть дивізіон 155-мм самохідних гаубиць з дванадцяти одиниць.

Довідка Авто24

Panzerhaubitze 2000 – німецька самохідна артилерійська установка з автоматичною системою заряджання та високим рівнем автоматизації всіх систем. Вона побудованому на базі вузлів та агрегатів танка Leopard 2.

Для стрільби використовуються стандартні в арміях країн НАТО постріли роздільного заряджання. Ствол гармати з нарізним каналом має довжину 52 калібри. Боєкомплект САУ складається з 60 снарядів та 228 модульних метальних зарядів. Дальність стрільби стандартним боєприпасом — 30 км.