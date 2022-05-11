11 мая начались учения украинских артиллеристов по использованию этих систем в Германии.

Украинские военные прибыли в Германию для прохождения обучения в пользовании артиллерийскими системами Panzerhaubitze 2000, ФРГ планирует предоставить Украине. Обучение должно начаться уже 11 мая в артиллерийской школе Бундесвера в городе Идар-Оберштайн”, – говорится в сообщении DW в Twitter.

Кстати почему САУ Pz2000 лучше, чем Porsche

После учений 155-миллиметровые САУ Panzerhaubitze 2000 поступят в ВСУ, причем 7 единиц от Германии и еще 5 – от Нидерландов.

Таким образом ВСУ будут иметь дивизион 155-мм самоходных гаубиц из двенадцати единиц.

Справка Авто24

Panzerhaubitze 2000 – немецкая самоходная артиллерийская установка с автоматической системой заряжания и высоким уровнем автоматизации всех систем. Она построенном на базе узлов и агрегатов танка Leopard 2.

Для стрельбы используются стандартные в армиях стран НАТО выстрелы раздельного заряжания. Ствол пушки с нарезным каналом имеет длину 52 калибры. Боекомплект САУ состоит из 60 снарядов и 228 модульных метательных зарядов. Дальность стрельбы стандартным боеприпасом – 30 км.