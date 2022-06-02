Це сучасна автоматизована система озброєння, здатна швидко реагувати на появу цілі, вражати достатньо маневрені об’єкти і при цьому добре захищена.

Збройні Сили України отримали самохідні артилерійські установки M109, нещодавно повідомив Міністр оборони України Олексій Резніков. Вони поповнили парк артилерії 155-мм калібру, що вже успішно застосовують на передовій. Йдеться про гаубиці М777, FH70 та САУ CAESAR.

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Однією з останніх варіантів модернізацій цієї САУ в армії США є M109A6 Paladin, тож розповімо про неї докладніше.

M109A6 Paladin («Паладін») є четвертою модернізацією оригінальної самохідної гаубиці, що надійшла на озброєння армії США у 1992 році. При тому, що корпус та підвіска залишилися, як у попередньої моделі М109, проте решта обладнання САУ «Паладін» зазнало суттєвих змін. Зокрема, на неї встановили нову радіостанцію, автоматизовану систему управління вогнем, бортовий балістичний обчислювач і навігаційну систему та приймач космічної радіонавігаційної системи NAVSTAR.

Також був створений принципово новий механізм управління вогнем, що нагадує систему автоматичного наведення зенітної гармати — він самостійно надає гаубиці потрібний кут піднесення та горизонтального наведення, орієнтуючись на оброблену датчиками інформацію. У підсумку вийшла сучасна автоматизована система озброєння, здатна швидко реагувати на появу цілі, вражати достатньо маневрені об’єкти і при цьому набагато краще захищена.

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Основним озброєнням цієї самохідної установки є 155-мм гаубиця М284 з довжиною ствола 39 калібрів, встановлена ​​в башті на гарматному лафеті М182А1. Дальність стрільби при використанні звичайного пострілу становить 24000 м, при веденні вогню активно-реактивними снарядами дальність стрільби збільшується до 30000 м.

Заряджання здійснюється автоматичною гідравлічною системою, проте можливе встановлення й напівавтоматичної системи заряджання. Максимальна скорострільність «Паладіна» складає до 4 пострілів за хвилину. Як додаткове озброєння праворуч на башті самохідної гаубиці змонтований 12,7-мм кулемет М2.

Екіпаж складається з чотирьох осіб: командира, механіка-водія, навідника та заряджаючого. M109A6 Paladin здатна діяти самостійно без сторонньої технічної допомоги. Отримавши бойове завдання, екіпаж розраховує дані, необхідні для стрільби, автоматично розмикає замок кронштейна, що фіксує ствол гаубиці в похідному положенні, наводить зброю на ціль і відкриває вогонь, після цього швидко змінює позицію. До речі, після зупинки «Паладіну» необхідно менше ніж 60 секунд, щоб підготуватися до стрільби.

При цьому екіпаж може не залишати машину упродовж виконання бойового завдання. Самохідна гаубиця обладнана системою захисту від зброї масового ураження, індивідуальними засобами захисту екіпажу та системою кондиціювання повітря. Додатковий захист від уламків броні, що утворюються під час потрапляння в башту снарядів, забезпечує внутрішня обшивка з кевлару.

Гаубиця M109A6 Paladin здатна рухатися з максимальною швидкістю 70 км/год, а запас ходу становить 405 км.