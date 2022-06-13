Германия наконец-то готова передать украинской армии семь самоходных артустановок PzH 2000. Это должно произойти до 22 июня.

Мы уже подробно рассказывали об истории САУ PzH 2000 и о том, какую роль в этом сыграла компания Porsche. Также известно, что украинские артиллеристы уже более месяца овладевают этой техникой в ​​Германии. Теперь более подробно разберем техническую и военную составляющую САУ PzH 2000.

На базе танка

Самоходная гусеничная артиллерийская установка (САУ) PzH 2000 на базе танка “Леопард-2” выпускается серийно с 1998 года. Корпус и башня имеют стальное бронирование, защищающее экипаж от пуль стрелкового оружия калибра 14,5 мм, а также большие обломки артиллерийских снарядов и мин. В наиболее ответственных местах САУ PzH 2000 сверху покрывает реактивная броня, предохраняющая от кассетных боеприпасов. Самоходка также оснащена системой защиты от оружия массового поражения с фильтровентиляционной установкой, системой предупреждения о пожаре и пожаротушении, внутренней системой навигации и глобального позиционирования (GPS) и радиосвязью.

В передней части корпуса расположен 8-цилиндровый дизельный двигатель жидкостного охлаждения с турбонаддувом мощностью 1000 л. Он установлен в единственном блоке с гидромеханической трансмиссией с системами самодиагностики и электронного управления. Три топливных бака общей емкостью 1000 литров обеспечивают запас хода в 420 км при движении по шоссе на максимальной скорости 67 км/ч.

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Самоходка построена по следующей схеме: спереди расположено моторно-трансмиссионное отделение, за ним — отсек управления с местом механика-водителя, а в корме корпуса — боевое отделение с башней кругового вращения. Кормовая часть башни, где расположена часть боекомплекта, отделена от отделения с экипажем крепкой перегородкой. Это повышает живучесть расчета, ведь при детонации боезаряда энергия взрыва устремляется наружу через корма башни.

Место механика-водителя находится ближе к правому борту. Остальные 4 члена экипажа размещаются в башне. Кстати, САУ PzH 2000 может успешно вести огонь и при наличии трех членов экипажа – командира, заряжающего и механика-водителя. Штатная же комплектация самоходки насчитывает 5 человек – это командир, механик-водитель, наводчик и два заряжающих.

Основное вооружение – 155-мм гаубица, установленная в башне кругового вращения

Скорострельность пушки – 12 выстрелов в минуту

Основным вооружением этой САУ является 155-мм гаубица с длиной ствола 52 калибра (чуть больше 8 метров), установленная в башне кругового вращения. Канал ствола хромированный, со специальным щелевым дульным тормозом, что уменьшает интенсивность вспышки во время вылета снаряда из ствола и откат оружия. Полуавтоматический клиновый затвор имеет магазин на 32 стандартных капсулы-детонатора с кольцевым конвейером. Гаубица оснащена автоматом подзарядки на 60 выстрелов, что обеспечивает высокую скорострельность пушки – 12 выстрелов в минуту (59,74 секунды). Зарядка может происходить как вручную, так и в полуавтоматическом и автоматическом режимах.

На САУ PzH 2000 применена новаторская система модульных метательных зарядов MTLS, что увеличивает скорострельность, препятствует образованию нагара в канале ствола, увеличивает дальность стрельбы и уменьшает риск возгорания. Угол наведения на цель пушки составляет от -2,5 до +65°.

В качестве дополнительного вооружения используют 7,62-мм пулемет МГ-3 с боекомплектом 2000 патронов. Также по обе стороны пушки в передней части башни установлены по 4 дымовых гранатомета.

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Батарея САУ разворачивается за 2 минуты

Самоходка имеет систему управления огнем, в которую входит комбинированный дневной/ночной прицел и лазерный дальномер, позволяет быстро открывать огонь как самостоятельно, так и в составе батареи или дивизии. Для перехода из походного положения к боевому в составе батареи требуется всего 2 минуты. После отстрела артподразделение в считанные минуты способно покинуть огневую позицию.

Система управления огнем учитывает ряд очень важных параметров как внешней среды, так и состояния оружия – начальная скорость каждого выпущенного снаряда, точка позиционирования ствола в системе координат для автоматического наведения на цель и другие важные параметры. Рабочее место командира снабжено дисплеем с удобным интерфейсом для взаимодействия с бортовым компьютером.

PzH 2000 может вести огонь в автоматическом режиме по радиокомандам от наружной системы управления. Когда установка работает в таком режиме, наведение на цель могут производить 2 члена экипажа. В то же время, бортовой компьютер самостоятельно переводит оружие с одной цели на другую. Максимальная дальность ведения огня стандартным снарядом L15A2 составляет 30 км, снарядом с донной насадкой (донным газогенератором) Бейз Блид – около 35 км, активно-реактивными боеприпасами – 40 км.