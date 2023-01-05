Еммануель Макрон заявив Володимиру Зеленському, що Франція поставить Україні легкі бойові танки AMX-10 RC.

“Президент розширює військову допомогу, яку вже надав Києву”, погодившись на поставку легких бойових танків AMX-10 RC”, — повідомили в офісі глави держави Франції. "Це вперше танки західного зразка надійшли до Збройних сил України", повідомляють в BMFTV.

Також цікаво які саме танки передали Україні в рамках допомоги США

AMX-10 RC – це легкі танки на колесах, а не на гусеницях. Звичайно, вони не настільки прохідні, як гусеничні, однак біль мобільні та швидкі. Саме тому вони використовувались для розвідувальних цілей.

Французька бойова машина піхоти вироблялась компанією GIAT Industries з 1981 року. У французькій армії AMX-10 RC станом на 2021 рік понад 240 одиниць все ще перебувають на озброєнні французької армії, але вони поступово будуть замінені на Jaguar.

Двигунів на AMX-10 RC під час виробництва встановлювалось кілька. Спершу на нього ставили багатопаливний V8 з рідинним охолодженням і наддувом Hispano-Suiza HS 115-2, він мав потужність 250 к.с. при 3200 об/хв. У 1985 році його замінили на дизельний двигун Baudouin 6F11 SRX із наддувом, він дещо потужніший – 280 к.с. при 3000 об/хв.

Танк може плавати, для цього з обох сторін встановлені водомети. Підвіска – гідропневматична, завдяки чому машина може змінювати кліренс та кут нахилу. Встановлена централізована система змащення та підкачки шин.

Також цікаво що краще на бездоріжжі: гусениці чи колеса

Існують такі модифікації AMX-10 RC:

AMX-10 RC: базова серійна модель, може плавати

AMX-10 RC Surblindé: оснащений додатковою бронею та без можливості плавати.

AMX-10 RCR revalorisé: найновіша версія з оновленою електронікою.

Гармата F2 RC AMX-10 використовує специфічні боєприпаси 105×527 мм R, не сумісні зі стандартними 105-мм боєприпасами 105×617 мм R. Боєкомплект складає 38 снарядів, у тому числі готових до стрільби 12 одиниць, розташованих вертикально, ліворуч від камори. Решта 26 снарядів зберігаються у стійці праворуч від водія.