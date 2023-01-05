Эммануэль Макрон заявил Владимиру Зеленскому, что Франция поставит Украине легкие боевые танки AMX-10 RC.

"Президент расширяет военную помощь, которую уже оказал Киеву", согласившись на поставку легких боевых танков AMX-10 RC, – сообщили в офисе главы государства Франции. "Впервые танки западного образца поступили в Вооруженные силы Украины", сообщают в BMFTV.

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AMX-10 RC – это легкие танки на колесах, а не на гусеницах. Конечно, они не столь проходимы, как гусеничные, однако более мобильны и быстры. Именно поэтому они использовались для разведывательных целей.

Французская боевая машина пехоты производилась компанией GIAT Industries с 1981 года. Во французской армии AMX-10 RC по состоянию на 2021 год более 240 единиц все еще находятся на вооружении французской армии, но постепенно будут заменены на Jaguar.

Двигателей на AMX-10 RC при производстве устанавливалось несколько. Сначала на него ставили многотопливное V8 с жидкостным охлаждением и наддувом Hispano-Suiza HS 115-2, мощностью 250 л.с. при 3200 об/мин. В 1985 году его заменили на дизельный двигатель Baudouin 6F11 SRX с наддувом, более мощный – 280 л.с. при 3000 об/мин.

Танк может плавать, для этого с обеих сторон установлены водометы. Подвеска – гидропневматическая, благодаря чему машина может изменять клиренс и угол наклона. Установлена централизованная система смазки и подкачки шин.

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Существуют следующие модификации AMX-10 RC:

AMX-10 RC: базовая серийная модель, может плавать

AMX-10 RC Surblindé: оснащен дополнительной броней и без возможности плавать

AMX-10 RCR revalorisé: самая новая версия с обновленной электроникой.

Пушка F2 RC AMX-10 использует специфические боеприпасы 105×527 мм R, не совместимые со стандартными 105-мм боеприпасами 105×617 мм R. Боекомплект составляет 38 снарядов, в том числе готовых к стрельбе 12 единиц, расположенных вертикально. Остальные 26 снарядов хранятся в стойке справа от водителя.