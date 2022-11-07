Новий пакет допомоги від США Україні розміром у 400 млн доларів містить в собі 45 відновлених та оновлених танків Т-72. Звідки Америка візьме радянські танки та хто їх буде модернізувати?

Передача танків в рамках цієї програми – спільна програма США, Нідерландів та Чехії. При цьому перші дві країни виділяють кошти, а Чехія буде модернізувати радянські танки, які зберігаються у неї на складі.

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Міністерства оборони США, Нідерландів та Чехії спільно оголосили про досягнення згоди щодо підтримки України шляхом проведення капітального ремонту 90 танків Т-72Б. З них половина буде фінансуватись саме за рахунок оголошеної 4 листопада фіндопомоги від США.

Власне танки Т-72 знаходяться не в Америці, а в Чехії, в запасах. На потужностях оборонної промисловості цієї країни машини будуть модернізуватись, а фінансування робіт буде проводитись Вашингтоном та Амстердамом. така домовленість була досягнута ще 11 серпня під час зустрічі контактної групи у Копенгагені.



Вартість цих робіт складає близько 90 млн доларів, тобто капітальний ремонт однієї машини обійдеться десь у 1 млн доларів. Перші машини за цією програмою мають надійти до України вже у грудні, а всі танки будуть передані протягом 2023 року.

Важливе питання – які саме танки будуть оновлені у межах капітального ремонту. І перше, що спливає на думку, це саме чеський проект T-72M4CZ з доволі суттєвого перероблення танка Т-72.

T-72M4CZ

Ця модернізація передбачає заміну системи управління вогнем та встановленням нової TURMS-T від Officine Galileo (входить у Leonardo) з тепловізійним та панорамним прицілами, цифрових систем зв'язку, динамічним захистом DYNA-72 та ремоторизацією шляхом встановлення 1000-сильного двигуна Perkins Condor СV-12 з трансмісією Allison XTG-411-6N.

Але вартість цієї модернізації оцінювалась на рівні 6 млн доларів за одиницю, через що таке оновлення пройшли лише 30 одиниць.

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Тому більш вірогідним кандидатом є T-72 Avenger, на який у Чехії зібрали кошти у вересні. Ця машина від Т-72М1, які й знаходяться у чеській армії на озброєнні, відрізняється встановленням динамічного захисту, систем зв'язку та інтеграцією тепловізійного каналу у приціл. Вартість такого танка становила якраз близько 1 млн доларів.

Таким чином, можливо зробити обережне припущення, що оновлені чеські Т-72 будуть ближче до T-72 Avenger, ніж до T-72M4CZ, що одночасно й пояснює відносно короткі строки передачі перших машин.

T-72 Avenger