Новый пакет помощи от США Украине размером в 400 млн долларов содержит в себе 45 восстановленных и обновленных танков Т-72. Откуда Америка возьмет советские танки и кто их будет модернизировать?

Передача танков в рамках этой программы – совместная программа США, Нидерландов и Чехии. При этом первые две страны выделяют средства, а Чехия будет модернизировать советские танки, которые хранятся у нее на складе.

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Министерства обороны США, Нидерландов и Чехии совместно объявили о достижении согласия относительно поддержки Украины путем проведения капитального ремонта 90 танков Т-72Б. Половина из них будет финансироваться именно за счет объявленной 4 ноября финпомощи от США.

Собственно танки Т-72 находятся не в Америке, а в Чехии, в запасах. На мощностях оборонной промышленности этой страны машины будут модернизироваться, а финансирование работ будет проводиться Вашингтоном и Амстердамом. Такая договоренность была достигнута еще 11 августа во время встречи контактной группы в Копенгагене.

Стоимость этих работ составляет около 90 млн долларов, то есть капитальный ремонт одной машины обойдется где-то в 1 млн долларов. Первые машины по этой программе должны поступить в Украину уже в декабре, а все танки будут переданы в течение 2023 года.

Важный вопрос – какие именно танки будут обновлены в рамках капитального ремонта. И первое, что приходит на ум, это именно чешский проект T-72M4CZ по довольно существенной переработке танка Т-72.

T-72M4CZ

Эта модернизация предполагает замену системы управления огнем и установку новой TURMS-T от Officine Galileo (входит в Leonardo) с тепловизионным и панорамным прицелами, цифровыми системами связи, динамической защитой DYNA-72 и ремоторизацией путем установки 1000-сильного двигателя Perkins Condor СV-12 с трансмиссией Allison XTG-411-6N.

Но стоимость этой модернизации оценивалась на уровне 6 млн долларов за единицу, из-за чего такое обновление прошли лишь 30 единиц.

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Поэтому более вероятным кандидатом является T-72 Avenger, на который в Чехии собрали средства в сентябре. Эта машина от Т-72М1, которые и находятся в чешской армии на вооружении, отличается установкой динамической защиты, систем связи и интеграцией тепловизионного канала в прицел. Стоимость такого танка составляла как раз около 1 млн долларов.

Таким образом, можно сделать осторожное предположение, что обновленные чешские Т-72 будут ближе к T-72 Avenger, чем к T-72M4CZ, что одновременно и объясняет относительно короткие сроки передачи первых машин.

T-72 Avenger