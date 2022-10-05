Обновленный танк Abrams в версии M1A2 SEP v4 испытывают на военном полигоне Юма.

Военные Соединенных Штатов испытывают обновленную версию танка Abrams M1A2 SEP v4. Фото модернизированных боевых машин опубликовали в пресс-службе 12-го кавалерийского полка армии США.

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M1A2 SEP v4 стал новейшей модернизированной версией основного боевого танка Abrams M1A2, который имеет на вооружении армия США.



Танк Abrams M1A2 SEP v4. Фото: армия США

Одним из самых главных отличий SEP v4 стали тепловизоры третьего поколения, которые интегрированы в оптические приборы наблюдения командира и наводчика. Это позволит увеличить дальность обнаружения и идентификации целей на поле боя.

Также модернизированный танк имеет безопасный для глаз лазерный дальномер. Abrams SEP v4 оснащен цветными камерами.

Прошлое обновление танка Abrams в версии M1A2 SEP v3 американские военные получили в мае 2020 года. Эта версия включала установление новейшего комплекса средств радиосвязи JTRS (Joint Tactical Radio System) и средства защиты от самодельных взрывных устройств с дистанционным управлением (Counter Remote Control Improvised Explosive Device Electronic Warfare V3). Контракт армии США с декабря 2017 года включает модернизацию в течение нескольких лет 435 танков М1А1 до M1A2 SEP v3.

Abrams в версии M1A2 SEP v3