В новом пакете помощи Украине от США будет 200 бронемашин MaxxPro с усиленной противоминной защитой. Это серьезная наступательная техника.
Вооруженные Силы Украины и ранее использовали американские бронемашины M1224 MaxxPro класса MRAP. Но вскоре их парк пополнятся еще двумя сотнями экземпляров, обещанных в очередной партии помощи, вместе с четырьмя дополнительными ракетными системами М142 HIMARS.
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Колесные бронемашины класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой и повышенной проходимости предназначены для перевозки пехотинцев и десантников к линии фронта.
International MaxxPro – это инновационное бронированное транспортное средство повышенной проходимости и повышенной степени защиты Вооруженных сил США (с 2007). Постепенно они заменяют устаревшие HMMWV в вооруженных силах США. С 2007 по 2011 годы армия США приобрела около 9000 автомобилей MaxxPro.
MaxxPro был разработан компанией Navistar Defense (дочернее предприятие Navistar International) вместе с израильской компанией Plasan Sasa Ltd, производящей защиту корпуса. В базовой модели машины M1224 MaxxPro капсула экипажа с V-образной формой нижней части корпуса. Этот MRAP относится к 1 и 2 категориям защиты стандарта STANAG 4569 в зависимости от компоновки.
Задняя часть машины предназначена для выхода десантников
V-образная нижняя часть корпуса рассеивает энергию взрыва мин или самодельного взрывного устройства от автомобиля, чтобы защитить его пассажиров. Автомобиль также оборудован специальными креслами с амортизацией, которые закреплены в местах, испытывающих меньшее влияние взрывных нагрузок.
Это транспортное средство сделано так, чтобы его можно было быстро ремонтировать и обслуживать в полевых условиях. К примеру, для этого элементы бронированного корпуса соединены болтами, а не сварными швами, как у других MRAP.
Бронемашина MaxxPro. Фото: армия США
Бронеавтомобиль MaxxPro способен защитить экипаж при наземном взрыве мины до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Общая масса машины зависит от модификации и составляет 12,7–13,4 тонн.
В бронемашине размещается три члена экипажа (водитель, командир и наводчик) и до шести десантников. На крыше расположена открытая башня для установки пулеметов калибром 7,62 мм или 12,7 мм.
|Характеристики MaxxPro
|Масса
|12,7-14,5 т
|Длина
|6500 – 7200 мм
|Ширина
|2500 мм
|Высота
|3000 мм
|Обслуживание
|3 экипаж + 7 десант
|Броня
|композитная
|Двигатель
|MaxxForce D9.3I6
|Мощность
|330 л.с.
|Трансмиссия
|Allison 3000 автоматическая, 5-ступенчатая КП
|Привод
|4×4
|Дорожный просвет
|350