В новом пакете помощи Украине от США будет 200 бронемашин MaxxPro с усиленной противоминной защитой. Это серьезная наступательная техника.

Вооруженные Силы Украины и ранее использовали американские бронемашины M1224 MaxxPro класса MRAP. Но вскоре их парк пополнятся еще двумя сотнями экземпляров, обещанных в очередной партии помощи, вместе с четырьмя дополнительными ракетными системами М142 HIMARS.

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Колесные бронемашины класса MRAP (Mine Resistant Ambush Protected) с усиленной противоминной защитой и повышенной проходимости предназначены для перевозки пехотинцев и десантников к линии фронта.

International MaxxPro – это инновационное бронированное транспортное средство повышенной проходимости и повышенной степени защиты Вооруженных сил США (с 2007). Постепенно они заменяют устаревшие HMMWV в вооруженных силах США. С 2007 по 2011 годы армия США приобрела около 9000 автомобилей MaxxPro.

MaxxPro был разработан компанией Navistar Defense (дочернее предприятие Navistar International) вместе с израильской компанией Plasan Sasa Ltd, производящей защиту корпуса. В базовой модели машины M1224 MaxxPro капсула экипажа с V-образной формой нижней части корпуса. Этот MRAP относится к 1 и 2 категориям защиты стандарта STANAG 4569 в зависимости от компоновки.

Задняя часть машины предназначена для выхода десантников

V-образная нижняя часть корпуса рассеивает энергию взрыва мин или самодельного взрывного устройства от автомобиля, чтобы защитить его пассажиров. Автомобиль также оборудован специальными креслами с амортизацией, которые закреплены в местах, испытывающих меньшее влияние взрывных нагрузок.

Это транспортное средство сделано так, чтобы его можно было быстро ремонтировать и обслуживать в полевых условиях. К примеру, для этого элементы бронированного корпуса соединены болтами, а не сварными швами, как у других MRAP.



Бронемашина MaxxPro. Фото: армия США

Бронеавтомобиль MaxxPro способен защитить экипаж при наземном взрыве мины до 7 кг в тротиловом эквиваленте. Общая масса машины зависит от модификации и составляет 12,7–13,4 тонн.

В бронемашине размещается три члена экипажа (водитель, командир и наводчик) и до шести десантников. На крыше расположена открытая башня для установки пулеметов калибром 7,62 мм или 12,7 мм.