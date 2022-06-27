Обидві американські ракетниці – реактивні системи залпового вогню (РСЗВ). Вони схожі до радянських БМ-21 “Град”, БМ-27 “Ураган” чи БМ-30 “Смерч”, які використовують пострадянські країни. Однак вони трохи відрізняються як від звичних РСЗВ, так і між собою.

Система MLRS

Система MLRS (англ. Multiple Launch Rocket System) М270 на гусеничній базі БМП “Бредлі”. Вона має два окремих пускових контейнери та відповідно до компоновки ракет – різну їх кількість, дальність та спроможності ураження ворога. Кожен контейнер може бути споряджений шістьма або однією ракетою. Така РСЗВ є універсальною у використанні.

Менші за класом ракети можуть мати касетну частину (максимальна дальність 32, 45 та 70 кілометрів). А найпотужніша ракета ATACMS летітиме до 300 кілометрів.

До речі українські бійці почали навчання з американськими РСЗВ HIMARS

Системи HIMARS

Головна особливість системи HIMARS (англ. High Mobility Artillery Rocket System) – її мобільність. М142 має колісну базу, меншу масу та все таку ж універсальність. Комплект ракет для пускового контейнера аналогічний як для MLRS. Тобто можливий запуск одної ракети ATACMS з дальністю в 300 кілометрів або 6 ракет із дальністю до 70 кілометрів.

Таким чином, системи легко відрізнити за типом приводу – гусеничним чи колісним. Щодо бойових характеристик, то вони дуже схожі.

Також цікаво відео роботи українського РСЗВ на базі Tatra

Які системи отримує Україна?

Україна буде отримувати обидві системи – MLRS та HIMARS із ракетами для дальності до 70 кілометрів. Система MLRS на гусеничній базі з двома контейнерами, а HIMARS – на колісній базі з одним контейнером.

Для активного знищення російської армії, штабів, пунктів управління, логістичних сполучень та живої сили на великих відстанях це ідеальна заміна системам “Смерч” та “Ураган”.